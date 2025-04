Yildiz, brryl në fytyrë ndaj Bianco e karton i kuq: sa ndeshje pezullim rrezikon

Një Kenan Yildiz siç nuk e kishim parë kurrë. Sulmuesi turk në Juventus-Monza u bë protagonist i një ndërhyrjeje të rëndë ndaj një kundërshtari që i kushtoi përjashtimin. Arbitri Perenzoni, pas sinjalizimit të kolegëve të tij në dhomën e VAR-it, përdori rishikimin në monitor për të ndëshkuar talentin e ri të Juventus, i cili deri tani kishte pasur gjithmonë një sjellje të patëmetë në fushë. Një lajm i keq për bardhezinjtë që rrezikojnë ta humbasin atë edhe për të dyja përballjet direkte që janë në program në ndeshjet e ardhshme.

Pse u përjashtua Yildiz në Juve-Monza

Episodi në fjalë ndodhi në fundin e pjesës së parë, me skuadrën e Tudorit në kontroll dhe në epërsi 2-0. Pas një dueli me Bianco, Yildiz i dha një goditje që e rrëzoi lojtarin e Monzës në tokë. Një situatë që i kishte shpëtuar vëmendjes së gjyqtarit, por jo atyre të VAR, me Perenzoni që, pasi e rishikoi kontaktin në monitor, nuk pati asnjë dyshim: karton i kuq direkt për Yildiz, i cili e pranoi vendimin pa asnjë kundërshtim.

Në të vërtetë, një ripërsëritje e aksionit nga një kënd më i lartë dhe pas dy lojtarëve tregon goditjen e fortë të dhënë nga Yildiz ndaj Bianco. Një lëvizje me krahun, me ndërhyrje të bërrylit, që godet kundërshtarin në pjesën e poshtme të qafës. Para se të largohej nga fusha, turku ngriti dorën për t’u kërkuar falje tifozëve, ndërsa Tudor protestoi me gjyqtarin.

Sa ndeshje pezullim rrezikon Yildiz

Lojtari i Juventusit u përjashtua për sjellje të dhunshme. Një masë që mund t’i kushtojë një pezullim prej dy ndeshjesh, dhe jo vetëm një siç parashikohet automatikisht nga kartoni i kuq. Një lajm i keq për Juventusin që në dy ndeshjet e ardhshme do të luajë një pjesë të madhe të shanseve për t’u kualifikuar në Champions League. Në program janë përballjet direkte kundër Bolognës dhe Lazios.

Çfarë thotë rregullorja për pezullimin e Yildiz

Në rregullore, në nenin 39 të Kodit të Drejtësisë Sportive, thuhet: “Lojtarëve përgjegjës për sjellje rëndë antisportive, të kryer gjatë ose në vijim të ndeshjes, u shqiptohet, përveç në rastin e zbatimit të rrethanave lehtësuese ose rënduese, si dënim minimal pezullimi për dy ndeshje”.