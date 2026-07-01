Yassine Bounou ka shpikur një mënyrë të re për të pritur penalltitë pa u hedhur: e kishte bërë edhe më parë

Maroku eliminoi edhe Holandën. Pas largimit të Spanjës dhe Portugalisë në Botërorin e kaluar, marokenët arritën një tjetër sukses të madh dhe vazhdojnë rrugëtimin në Botërorin 2026. Në fazën e 1/8-ve të finales do të përballen si favoritë me Kanadanë. Protagonisti absolut ishte portieri Yassine Bounou, edhe një herë i pakalueshëm nga pika e bardhë. Ai ka një teknikë të veçantë, unike, që ndoshta një ditë do të bëhet trend. Ndërkohë, ai rezultoi sërish vendimtar falë lëvizjes që bën para goditjes. Ai rrezikon si pak portierë dhe ndoshta një ditë do të konsiderohet si një nga ata që ndryshuan mënyrën se si priten penalltitë.
Truku psikologjik i Bounou te penalltitë
Yassine Bounou, i njohur si “Bono”, e kishte bërë këtë edhe më parë. Në gjysmëfinalen e Kupës së fundit të Afrikës ai mori një rrezik, duke u zhvendosur nga njëra anë, por duke qëndruar në këmbë dhe duke pritur goditjen e futbollistit nigerian. Ai përdor një teknikë që duket se vetëm ai e zotëron. Por si ia del?
I tij është edhe një truk psikologjik. Një lëvizje që paraprin goditjen. Portieri i Marokut bën një lëvizje të rreme para goditjes, pak çaste më herët, sikur të kishte vendosur të hidhej në njërin krah. Ai bën sikur ka zgjedhur një cep të portës, me një lëvizje të shkurtër, por jo të padukshme. Është një lëvizje e studiuar që, nga ana psikologjike, e ngatërron ose i shton dyshimet gjuajtësit të penalltisë, i cili, i pushtuar nga pasiguria, rrezikon të gabojë ose gabon.
El atajadón de Bounou
INCREIBLE
OTRO BOMBAZO
HOLANDA 🇳🇱 eliminado del mundial por MARRUECOS 🇲🇦 pic.twitter.com/cuIngdMhEp
— Manolo (@NoloKendo) June 30, 2026
Bounou qëndron në këmbë deri në çastin e fundit
Bounou qëndron në këmbë deri në çastin e fundit dhe zhvendoset anash duke zgjatur vetëm njërën dorë, me një lëvizje shumë të shpejtë. Siç u pa, ai e përdori këtë teknikë edhe në Kupën e fundit të Afrikës, por edhe në 1/8-at e finaleve të Botërorit 2022 kundër Spanjës, si dhe ndaj Holandës në 1/16-at e Botërorit 2026, duke çorientuar qartë Summerville, i cili gaboi goditjen e fundit të holandezëve. Duke qëndruar në vend dhe duke zgjatur vetëm njërën dorë, portieri maroken ka arritur shpesh, në ndeshje të rëndësishme, të neutralizojë goditje të shumta.
We’ve seen that technique before. Bounou. 🇲🇦🧤#FIFAWorldCup pic.twitter.com/v03nvosGpl
— CAF (@CAF_Online) June 30, 2026
Penalltitë e pritura me Marokun në Botëror dhe Kupën e Afrikës
Sigurisht që gjatësia e tij (193 cm) e ndihmon dhe përqindja e penalltive të pritura është shumë e lartë. Efikasiteti i teknikës së tij shihet edhe te rezultatet: në 11 seri të fundit penalltish, skuadrat e tij kanë fituar shtatë. Me Marokun ai priti dy penallti ndaj Spanjës dhe një ndaj Holandës në Botëror, si edhe dy penallti kundër Nigerisë në Kupën e fundit të Afrikës. Ai ishte vendimtar edhe në finalen e Europa League kundër Romës tre vite më parë, kur me dy pritje nga pika e bardhë ndihmoi Sevillan të fitonte trofeun.