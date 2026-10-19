Yarmoliuk godet Jacquet me kokë në zonë, përjashtohet por nuk penallti për Liverpool: çfarë thotë rregullorja

Një futbollist godet me kokë një kundërshtar brenda zonës së penalltisë. Arbitri e përjashton pasi merr ndërhyrjen e VAR-it, por skuadra që pësoi sulmin nuk përfiton penallti. Kjo është ajo që ndodhi gjatë ndeshjes Brentford-Liverpool, të fituar 2-1 nga “Reds”. Protagonist ishte Yehor Yarmoliuk, mesfushori i skuadrës vendase, i cili u ndëshkua me karton të kuq për sjellje të dhunshme ndaj Jeremy Jacquet në minutat shtesë të pjesës së parë. Një vendim që në pamje të parë duket kontradiktor, por që ka një shpjegim të qartë në rregulloren e futbollit.
Ngjarja ndodhi në kohën shtesë të pjesës së parë, kur Brentford ishte në avantazh 1-0 falë golit të Keane Lewis-Potter. Liverpool do të ekzekutonte një goditje nga këndi dhe, ndërsa lojtarët po pozicionoheshin në zonën kundërshtare, Yarmoliuk u përplas me Jacquet, i cili po e provokonte. Ukrainasi e çoi kokën drejt fytyrës së mbrojtësit francez, i cili përfundoi në tokë. Ndërkohë, goditja nga këndi u ekzekutua, mbrojtja largoi topin dhe loja vazhdoi normalisht, derisa VAR-i, me Darren England, tërhoqi vëmendjen e arbitrit John Brooks dhe e ftoi të rishikonte pamjet. Pasi e pa episodin në monitor, Brooks i tregoi kartonin e kuq Yarmoliuk për sjellje të dhunshme. Brentford mbeti me dhjetë lojtarë, por Liverpool duhej ta ekzekutonte sërish goditjen nga këndi. Nuk pati penallti, megjithëse gjithçka kishte ndodhur brenda zonës.
Pse Liverpooli nuk fitoi penallti: çfarë parashikon IFAB
Për të kuptuar mënyrën se si duhej të rifillonte loja, është vendimtare një hollësi kohore: në momentin kur Yarmoliuk kreu veprimin, goditja nga këndi nuk ishte ekzekutuar ende. Kjo do të thotë se topi nuk ishte në lojë.
Rregulli 12 i IFAB, organizmit që përcakton rregullat e futbollit, bën dallimin mes masave disiplinore dhe mënyrës se si duhet të rifillojë ndeshja. Nëse një shkelje kryhet kur topi është jashtë loje, ndeshja rifillon sipas vendimit që ishte marrë më parë nga arbitri. Në këtë rast, pra, me goditjen nga këndi në favor të Liverpool.
Rregulli 17 jep edhe një shembull të ngjashëm: një mbrojtës shtyn një kundërshtar brenda zonës përpara ekzekutimit të një goditjeje nga këndi. Arbitri mund ta ndëshkojë me karton të verdhë ose të kuq, në varësi të rëndësisë së veprimit, por nuk mund të akordojë penallti, sepse topi nuk ishte ende në lojë.
Ekziston edhe një element tjetër. Sjellja e dhunshme mund të ndëshkohet me karton të kuq edhe kur një futbollist përpiqet të godasë kundërshtarin pa arritur të krijojë kontakt të plotë. Për këtë arsye, VAR-i mund të ndërhyjë për të sinjalizuar një karton të kuq të mundshëm, pa qenë e nevojshme që rishikimi i episodit të sjellë automatikisht edhe një penallti.
Liverpool iu anulua më parë një penallti nga VAR
Episodi ndodhi pas një tjetër vendimi arbitrar në fundin e pjesës së parë. Pak më herët, Brooks kishte akorduar penallti për Liverpool pas një ndërhyrjeje të Dango Ouattara ndaj Alexis Mac Allister, por VAR-i ndërhyri dhe bëri që vendimi të anulohej. Në pjesën e dytë, “Reds” përfituan nga epërsia numerike. Victor Munoz barazoi në minutën e 62′, ndërsa Alexander Isak përmbysi rezultatin në minutën e 70′. Në kohën shtesë, Brentfordi mbeti madje me nëntë lojtarë, pasi Vitaly Janelt u përjashtua me kartonin e dytë të verdhë. Kështu, Liverpool fitoi një ndeshje ku episodi vendimtar kishte ndodhur që përpara pushimit të pjesës së parë: një goditje me kokë që u ndëshkua me karton të kuq, por jo me penallti.