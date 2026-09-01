Yamal thyen rekordin e Haaland, Messi e Mbappé me golin e 50: më i riu në kampionatet elitare që e arrin

Lamine Yamal shënoi në mënyrë spektakolare golin e tij të 50-të për Barcelonën, teksa adoleshenti ndihmoi gjigantët katalanas të mposhtnin Rayo Vallecanon me rezultatin 5-2 në La Liga. Goli historik e bëri gjithashtu atë lojtarin më të ri që arrin kuotën e 50 golave në pesë ligat kryesore të Evropës, duke tejkaluar Kylian Mbappé dhe Erling Haaland. Raphinha shënoi gjithashtu dy herë, ndërsa Barcelona ruajti nisjen e saj perfekte të sezonit 2026/27.
Lamine Yamal arriti një tjetër pikë referimi të jashtëzakonshme për Barcelonën të hënën, duke shënuar golin e tij të 50-të për gjigantët katalanas në mënyrë spektakolare ndaj Rayo Vallecanos në La Liga. Adoleshenti realizoi një goditje të mahnitshme me të majtën, duke e dërguar topin në këndin e sipërm, për ta çuar Barcelonën në avantazhin 2-1 dhe për të arritur kuotën e 50 golave me klubin. Ky gol bëri që Yamal të shkruante emrin e tij edhe në historinë e futbollit evropian. Në moshën vetëm 19 vjeç e 49 ditë, ai u bë lojtari më i ri që shënon 50 gola në pesë ligat kryesore të Evropës.
Barcelona [2]-1 Rayo Vallecano – Lamine Yamal 21′ [Great Goal]
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u/xggq in
Barca
Lamine Yamal arrin 50 gola për Barcelonën
Ylli i Barcelonës, Lamine Yamal, shkroi emrin e tij në librat e historisë gjatë përballjes me Rayo Vallecanon, duke shënuar golin e tij të 50-të për klubin katalanas me një goditje spektakolare në minutën e 21′. 19-vjeçari realizoi një goditje fantastike me të majtën, duke e dërguar topin në këndin e sipërm dhe duke e kaluar Barcelonën në avantazhin 2-1, pasi Raphinha kishte barazuar rezultatin pas golit të hershëm të Rayo-s.
Barcelona [5]-2 Rayo Vallecano – Lamine Yamal 90′
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u/xggq in
Barca
Goli historik bëri gjithashtu që Yamal të bëhej lojtari më i ri që arrin 50 gola në pesë ligat kryesore të Evropës, duke tejkaluar rekordet e mëparshme të vendosura nga Kylian Mbappé dhe Erling Haaland. Llogaria zyrtare e Barcelonës në “X” shkroi: “Lamine Yamal është bërë lojtari më i ri në historinë e pesë ligave kryesore të Evropës që arrin 50 gola, duke tejkaluar shifrat e Erling Haaland dhe Kylian Mbappé”. Sipas Opta-s, Yamal është lojtari më i ri nga çdo klub në ligat kryesore evropiane që arrin këtë pikë referimi, të paktën që nga sezoni 2014/15.
Barcelona ruajti nisjen perfekte të sezonit 2026/27 në La Liga me një fitore 5-2 ndaj Rayo Vallecanos në Camp Nou. Rayo befasoi vendasit në minutën e 12-të, kur Sergio Camello përfundoi në gol një pasim të kthyer nga Alvaro Garcia, por Barcelona e përmbysi shpejt ndeshjen. Raphinha barazoi në minutën e 19′ me një goditje të ulët, përpara se Lamine Yamal të realizonte dy minuta më vonë një goditje të fuqishme nga skaji i zonës. Jules Kounde mendoi se kishte shënuar golin e tretë përpara pushimit, por VAR-i e anuloi golin për pozicion jashtë loje.
Barcelona riktheu avantazhin prej dy golash gjashtë minuta pas fillimit të pjesës së dytë, kur mbrojtësi i Rayo-s, Florian Lejeune, devijoi pa dashje në portën e tij një top të dërguar nga Anthony Gordon. Camello shënoi përsëri për Rayo-n në minutën e 59′ me një goditje me kokë pas një goditjeje nga këndi, por Barcelona mbeti në kontroll të ndeshjes. Raphinha shënoi përsëri në minutën e 71′, pasi një pasim i zgjuar me thembër nga Gordon krijoi mundësinë, duke i dhënë skuadrës së Flick-ut avantazhin 4-2.
Yamal vulosi rezultatin në minutën e 90′, duke e dërguar me qetësi topin në këndin e poshtëm dhe duke kompletuar dopietën e tij, si dhe fitoren e tretë radhazi të Barcelonës në kampionat. Rezultati e lë Barcelonën në krye të tabelës me nëntë pikë, ndërsa Rayo mbetet në vendin e 19-të me vetëm një pikë. Ndeshja shënoi gjithashtu debutimin në një ndeshje zyrtare të të riut egjiptian Hamza Abdelkarim, i cili u shpërblye për paraqitjet e tij mbresëlënëse gjatë fazës përgatitore.