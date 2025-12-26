Yamal shpjegon pse nuk mund të ketë një të dashur: ka një zakon të çuditshëm nate

Është një Krishtlindje e bukur për Barcelonën, kryesuese e La Liga me katër pikë avantazh ndaj rivalëve të përjetshëm të Real Madrid, dhe po ashtu për yllin e saj Lamine Yamal, gjithnjë e më vendimtar me gola dhe asistime (9 gola dhe 11 asistime deri tani këtë sezon).
18-vjeçari me origjinë guineano-marokene është gati të zhvendoset në vilën luksoze që dikur i përkiste Gerard Piqué dhe Shakira, por përpara se të largohej nga apartamenti i vjetër, publikoi një video për të treguar shtëpinë ku ka jetuar deri tani, mes trofeve, deodorantit me aromë vaniljeje nga i cili është i fiksuar (“më pëlqen vetëm aroma e vaniljes, gjithçka në shtëpinë time duhet të jetë me vanilje”) dhe shumë rrëmuje. Kur mbërrin në dhomën e gjumit, Yamal shpjegon pse “nuk mund të ketë një të dashur”, për shkak të një zakoni të çuditshëm gjatë natës.
Lamine Yamal zgjohet çdo natë për një arsye
Futbollisti blaugrana tregon se ritmi i tij i gjumit bazohet në zgjimin në mes të natës, për një arsye shumë specifike: “ora e tij e brendshme” e zgjon për… të ngrënë biskota.
Në video shihet një rezervë ëmbëlsirash pranë shtratit dhe Yamal tregon çfarë ndodh çdo natë: “Përpiqem të fle herët për t’u zgjuar në mes të natës. Ti mendon se zgjohesh, shikon orën dhe thua: ‘Mund të fle edhe pak’. Jo, unë zgjohem për të ngrënë biskota. Më pëlqen. Është plani im i preferuar. Ja pse nuk mund të kem një të dashur, sepse zgjohem natën…”.