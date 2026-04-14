Yamal, remuntada ndaj Atletico frymëzohet nga Neymar: “Për të do të paguaja biletën”

Barcelona është e thirrur për një ndërmarrje të madhe nëse dëshiron të vazhdojë rrugëtimin e saj në Champions League. Në Camp Nou, në çerekfinalen e parë, është mposhtur 2-0 nga Atletico Madrid, që i fortë nga një avantazh i mirë ëndërron gjysmëfinalen, por e di se nuk mund të relaksohet shumë. Edhe sepse blaugranat një përmbysje epike e kanë realizuar tashmë, nëntë vite më parë, kur përmbysën PSG. Në atë kohë, mes protagonistëve të mëdhenj ishte, përveç Messit, Neymar, i cili është idhulli absolut i Lamine Yamal, që për brazilianin ka vetëm fjalë shumë të ëmbla.
Yamal kujton remuntada-n e Barcelonës dhe lartëson Neymar
Kjo sfidë në shtëpinë e Barcelonës ngarkohet duke kujtuar përmbysjen me PSG, që në ndeshjen e parë të 1/8-ve të vitit 2017 fitoi 4-0, përpara se të mposhtej 6-1 në Katalonjë. 18-vjeçarit Yamal iu kërkua cilat janë burimet e tij të frymëzimit për ndeshjen e kthimit me Atletico Madrid. Përgjigjja ishte e qartë, dhe ndoshta për disa befasuese.
Sepse për O’Ney ka pasur vetëm fjalë shumë të ëmbla: “E kam parë atë ndeshje shumë herë, e kisha parë edhe live. Ishte edhe Neymar. Ai ka shënuar thellë fëmijërinë time, është idhulli im. Do t’i jem gjithmonë mirënjohës për gjithçka që i ka dhënë futbollit. Ai është tipi i lojtarit për të cilin paguan biletën. Do të shikoje një ndeshje vetëm për të admiruar lojërat e tij”.
Yamal propozon Neymar për Botërorin 2026
Yamal tregon gjithë dashurinë e tij sportive për Neymar, të cilin do të donte ta shihte në Botërorin në Kanada, Meksikë dhe Shtetet e Bashkuara. Carlo Ancelotti nuk duket shumë dakord, por Yamal shpreson ta shohë me fanellën e Brazilit si protagonist: “Dua ta falënderoj për gjithçka që i ka dhënë futbollit dhe shpresoj që të mund të marrë pjesë në Botërorin e ardhshëm.”