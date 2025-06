Yamal provokohet në aeroport e reagon ndaj tifozëve francezë: “Dembélé Topi i Artë”

Lamine Yamal po shijon edhe disa ditë pushimi para se të nisë përgatitjet verore me Barcelonën. Do të nisë nga fitorja në La Liga dhe nga gjysmëfinalja e Ligës së Kampionëve për të tentuar të bëjë edhe më mirë dhe të ndjekë Topin e tij të parë të Artë: për më pak se një muaj spanjolli do të mbushë 18 vjeç, por emri i tij është një ndër të parët në garë për vitin e jashtëzakonshëm që ka përjetuar. Sfida është e vështirë dhe dikujt i pëlqen ta thumbojë në këtë temë, duke përmendur rivalitetin me Ousmane Dembélé, kandidatin tjetër shumë të fortë për fitoren e çmimit individual më prestigjioz.

Është pikërisht emri i francezit që del papritur ndërsa Lamine Yamal po ecte në një aeroport ende të paidentifikuar. Futbollisti po kthehej në Spanjë pasi kishte kaluar disa ditë pushimi në Brazil së bashku me Neymar, kur u ndalua nga një grup tifozësh francezë që e akuzuan se po sillej si një yll: lojtari i Barcelonës ishte me një grup miqsh dhe nuk u kushtoi vëmendje këtyre komenteve, të cilat në një moment kaluan në një provokim të hapur.

LE GRITAN 'DEMBÉLÉ BALÓN DE ORO' a LAMINE YAMAL. La reacción del jugador culé… ejemplar. pic.twitter.com/NHJa3E4ixE — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 25, 2025

Çfarë i thanë tifozët francezë

Pavarësisht 17 viteve të tij, Lamine Yamal ruajti qetësinë, duke u sjellë me shumë maturi përballë provokimeve të disa tifozëve që po e filmonin dhe prisnin prej tij një reagim të zemëruar. Futbollisti ishte në aeroport me miqtë, i mbuluar me një kapele të verdhë të Brazilit dhe me kapuçin mbi kokë në përpjekje për të kaluar pa u vënë re. U njoh nga disa djem që nisën ta tallnin pikërisht kur po përgatitej për t’u hipur avionit: fillimisht i thanë se sillej si një yll, pastaj nisën t’i bërtasin “Dembélé Topi i Artë”.

Një fyerje, duke qenë se francezi është rivali i tij i parë për Topin e Artë dhe mes të dyve ka një duel në distancë që do të vazhdojë deri në ceremoninë e ndarjes së çmimit. Por edhe këtu Lamine Yamal nuk lëvizi aspak, sikur të mos e kishte dëgjuar provokimin: i shikoi tifozët në sy dhe pa thënë asnjë fjalë vazhdoi rrugën e tij, pavarësisht se kamerat e telefonave ishin drejtuar nga ai për ta filmuar. Tifozët e Barcelonës e kanë përgëzuar për reagimin e pjekur dhe për faktin që nuk ra në grackën e grupit të provokatorëve.