Yamal një spektakël, Barcelona në krye me pikë të plota: mbrojtja gafaxhie e Flick pëson dy gola nga Levante

Java e pestë në La Liga nuk ndryshon hierarkitë në elitën e futbollit spanjoll, pasi Barcelona përgjigjet në të njëjtën mënyrë dhe e rikthen Real Madrid 3 pikë pas: pesë fitore në pesë ndeshje për blaugranat, që mposhtin 4-2 Levanten pas pesëdhjetë minutash të luajtura në nivel shumë të lartë. Espart zhbllokon ndeshjen në minutën e 4’, më pas vjen golashënuesi më i mirë Yamal: gol nga aksioni në minutën e 18’ dhe nga penalltia në minutën e 47’. Ivan Romero (78’) dhe Brugue (88’) zgjojnë valencianët, por Adeyemi (92’) mbyll ndeshjen.
Real Madrid thërret dhe Barcelona përgjigjet, edhe pse me disa momente drithëruese dhe dy gabime të rënda në mbrojtje. Blaugranat shënojnë katër gola ndaj Levantes, që mposhtet 4-2, dhe rikthehen në +3: vetëm në sezonin 2011/12 (22 gola), Barcelona kishte shënuar më shumë se 21 golat aktualë në pesë javët e para.
Barcelona [1] – 0 Levante – Xavi Espart 5′
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Barca
Që nga fillimi, në “Ciutat de Valencia” është një monolog i blaugranave dhe goli vjen si një pasojë e natyrshme: Fermin dhe Raphinha kombinohen, Espart futet në aksion dhe shënon golin e tij të parë në La Liga dhe me Barcelonën. Mbrojtësit të ri iu deshën vetëm 12 paraqitje, katër minuta në këtë ndeshje dhe rrjedha e lojës vazhdoi pa probleme për Flick. Të vetmin moment alarmi e krijon ish-lojtari i Lazios, Ratkov, duke iu afruar barazimit, por në minutën e 18’ rezultati bëhet 2-0: Raphinha i shërben Yamal, i cili futet nga prapa dhe dyfishon avantazhin.
Pjesa tjetër e ndeshjes është nën kontrollin e plotë të Barcelonës, e cila nuk tronditet as nga pushimi dhe as nga vonesa e shkurtër në rifillimin e lojës në pjesën e dytë, për shkak të një shqetësimi shëndetësor të një tifozi. Rifillimi sjell menjëherë një penallti, të fituar dhe të shndërruar në gol nga Yamal: gjashtë gola në pesë ndeshje, ai është golashënuesi më i mirë së bashku me Raphinha dhe dyshen Mbappé-Camello. Blaugranat ulin ritmin, bëjnë rotacion dhe e lënë disi ndeshjen pas dore, ndërsa Levante përfiton në minutën e 78’: një pakujdesi në mbrojtje i jep mundësinë Ivan Romeros të shënojë dhe të zgjojë vendasit.
Barcelona 3-0 Levante – Lamine Yamal penalty 48′
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Barca
Kështu nis një tjetër ndeshje, me Barcelonën të frikësuar dhe me mbështetjen e tifozëve kuqeblu. Brugue i bën ata të ëndërrojnë me golin për 3-2 në minutën e 88’, pas një markimi të lehtë nga Bernal dhe Cubarsi. Frika nis të përhapet te Barcelona, por Adeyemi i qetëson të gjithë në kohën shtesë: një aksion i shkëlqyer individual, një gol spektakolar dhe 4-2 në minutën e 92’. Levante (5 pikë) largohet mes duartrokitjeve, por fitorja i takon Barcelonës: 15 pikë nga 15 të mundshme, pesë fitore në pesë ndeshje dhe +3 ndaj Mourinhos dhe Real Madrid.
Barcelona [4] – 2 Levante – Karim Adeyemi 90+2′
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Barca