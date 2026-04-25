Yamal kritikohet për foton në jet privat, postuar para dëmtimit: “Nuk është rastësi”

Lamine Yamal do të humbasë pjesën e mbetur të sezonit pasi u dëmtua duke goditur një penallti kundër Celta Vigo në javën e fundit të kampionatit. Ka pësuar një dëmtim në bicepsin femoral të këmbës së majtë, por sipas mjekëve të FC Barcelona duhet të rikuperohet në kohë për Botërorin, duke shmangur skenarin më të keq. Megjithatë, në Spanjë dikush ka ngritur dyshime mbi profesionalizmin e tij, duke arritur të mendojë se ai vetë mund të ketë qenë shkaku i problemit fizik.
Është hipoteza e hedhur gjatë emisionit “Futbol Total” në DSports, ku prezantuesi Juan Furlanich lidh ngjarjet e ditëve para dëmtimit. Rreth 48 orë para ndeshjes, ylli blaugrana kishte publikuar një foto ku shfaqej në një jet privat duke ngrënë hamburger dhe patate të skuqura, një detaj që nuk ka kaluar pa u vënë re nga mediat spanjolle, të cilat disa herë e kanë kritikuar për mungesë profesionalizmi, pavarësisht talentit të madh.
Lamine Yamal në qendër të kritikave në Spanjë
FC Barcelona është pranë fitimit të titullit dhe do të mbyllë sezonin pa Lamine Yamal, i cili u dëmtua duke goditur një penallti. Spanjolli pritet të jetë në Botëror pasi do të rikuperohet në kohë, por dëmtimi ka rihapur debatin mbi profesionalizmin e tij. Në qendër të polemikës është pikërisht fotoja ku sulmuesi festonte çmimin “Sportisti i Ri i Vitit” në Laureus Sports Awards në Madrid: dy ditë para dëmtimit kishte postuar imazhin ku shihej edhe ushqimi fast food në tavolinë.
Ishte pikërisht ushqimi në tavolinën e jetit privat që ndezi polemikat: “Një futbollist që më pak se 48 orë më parë po hante me shaka fast food, ndërsa mbërrinte në orët e para të mëngjesit me një avion privat, 48 orë para një ndeshjeje. Besoj se kjo nuk është rastësi, nuk është diçka e rastësishme dhe nuk është çështje fati apo fatkeqësie”. Sipas kësaj linje, problemi nuk ishte vetëm udhëtimi apo darka, por sjellja jo mjaftueshëm profesionale që Lamine Yamal do ta kishte treguar disa herë: “Ka të bëjë me pasojat e mungesës së kujdesit, të mos pushuarit mirë, të mos kujdesesh për veten, të marrësh rreziqe dhe të përfundosh në atë që ndodhi. Nuk është një foto e vjedhur, ai vetë krenohej me këto gjëra”.