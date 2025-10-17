Yamal, jo më autografe mbi fanellat e tifozëve: ka marrë një ofertë që e pengon

Lamine Yamal nuk do të firmosë më autografe mbi fanellat e tifozëve të Barcelonës në Ciutat Esportiva. Talenti nga Rocafonda, vetëm tetëmbëdhjetë vjeç, është tashmë bërë një fenomen global: një nga ata emra që tejkalojnë kufijtë e fushës së lojës dhe kthehen në një markë.
Pas vendimit, në dukje të çuditshëm, për të mos firmosur më autografe, fshihet një arsye shumë e thjeshtë: firma e tij sot vlen ar. Sipas burimeve pranë ambientit blaugrana, lojtari ka marrë një ofertë nga një kompani e specializuar në shitjen e artikujve sportivë me autograf.
Marrëveshja — ende në fazë përfundimtare — do të parashikojë tregtimin e produkteve të firmosura nga Lamine, që nga fanellat dhe këpucët, e deri te artikujt ekskluzivë për koleksion. Për këtë arsye, ata që merren me kontratat e tij reklamuese i kanë kërkuar të kufizojë firmat spontane për tifozët, në mënyrë që të ruhet vlera e tyre. Lajmin e ka raportuar Mundo Deportivo, i cili nuk përmend shumën e saktë, por flet për një ofertë që nuk mund të refuzohej.
Lamine Yamal nuk do të firmosë më autografe
Me tifozët do të vazhdojë të bëjë foto dhe të buzëqeshë, por jo më autografe të rastësishme jashtë qendrës sportive. Një vendim që vetë Lamine e ka komunikuar me natyrshmëri, duke gjetur mirëkuptim edhe nga ana e Barcelonës. Klubi, përkundrazi, po punon tashmë për të siguruar një numër autografesh zyrtare që do të përdoren për eventet dhe partnerët e vet komercialë.
Modeli është ai i yllit të madh amerikan: sa më pak firma të ketë në qarkullim, aq më e madhe bëhet vlera e tyre. Siç përmendet në klub, LeBron James është shembulli më i qartë. Dhe Barça, e vetëdijshme për dimensionin global të talentit të saj, nuk i ka vënë pengesa.
Sepse Lamine Yamal nuk është vetëm një futbollist. Ai është tashmë një markë që flet gjuhën globale të Adidas, Beats, Powerade, Oppo, Konami dhe madje edhe Nesquik. Është ambasador i UNICEF-it, simbol i një futbolli të ri, të sjellshëm dhe botëror. Dhe, në një epokë ku çdo gjë mund të kthehet në biznes, edhe një autograf pushon së qeni një gjest i thjeshtë dhe bëhet strategji.