Xherdan Shaqiri i papërmbajtshëm, shënon gol e asiston në fitoren ndaj Winterthur

Ylli shqiptar Xherdan Shaqiri ka zhvilluar një tjetër paraqitje fantastike në fitoren e thellë të Baselit 3-0 ndaj Winterthur.
Sulmuesi nga Gjilani shënoi golin e dytë, si dhe asistoi te goli i fitores për ta ndihmuar Baselin t’i fitojë pikët e plota.
Brenda 73 minutave sa ishte në fushë, Shaqiri krijoi edhe një shans të madh për gol, kompletoi pesë pasime kyçe ndërsa dështoi vetëm në nëntë pasime, nga 36 që provoi.
Kësisoj, Shaqiri ishte “Lojtari i Ndeshjes” nga “SofaScore”, që i dha një notë të lartë 8.9.