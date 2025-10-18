Xheneta Fetahu rrëfen ndjenjat për Gjestin: Emocioni ishte i fortë

Xheneta Fetahu ka rrëfyer hapur emocionet dhe përjetimet e saj për Gjestin gjatë një interviste në emisionin “Se luan topi”. Ajo tregoi se kishte qenë në rrugën për t’u dashuruar, por kishte vendosur të ndalonte ndjenjat e saj.
“Kam qenë rrugës për t’u dashuruar dhe e kam ndal veten,”- tha Xheneta, duke pranuar se lidhja emocionale ishte më e fortë se sa e kishte treguar publikisht. Ajo shtoi se për një kohë të gjatë kishte luftuar me ndjenjat e saj, duke tentuar t’i mohojë edhe pse brenda saj ndjente diçka të fortë.
Edhe pse nuk përmendi drejtpërdrejt Gjestin, aludimet ishin të qarta. “Nuk dua të them kush ka qenë, sepse me atë gjë kam luftuar me veten, sidomos pas Big Brother-it,” tha ajo, duke shtuar se kishte ndier diçka brenda, por nuk donte ta pranonte.
Xheneta komentoi edhe raportin e krijuar mes Gjestit dhe Eglit brenda shtëpisë, duke theksuar se nuk di nëse ndjenjat e tij ishin të sinqerta apo pjesë e lojës. Megjithatë, ajo ruan respekt për Gjestin: “Unë me atë person dua thjesht të kem respekt, sepse në momentet e mia më të vështira ai ka qenë aty, dhe për këtë jam mirënjohëse gjithë jetën.”