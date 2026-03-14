Xhemajli përjashtohet, Egnatia del nga fusha: 0-0 mes polemikash me Vllazninë

Egnatia dhe Vllaznia u përballën për kreun në stadiumin "Arena Egnatia", për javën e 28-të të "Abissnet Superiore", sfidë që u mbyll pa gola, por jo pa tension dhe polemika. Përfundoi 0-0, në një ndeshje ku protagonisti kryesor u bë arbitri i FIFA-s, Florjan Lata, ndërsa vendasit u detyruan të përballonin një pjesë të mirë të takimit me një lojtar më pak. Xhemajli u ndëshkua me karton të kuq, e pasoi edhe Tetova, ndërsa për disa minuta rrogozhinasit u tërhoqën nga fusha e lojës.
Pavarësisht rezultatit të bardhë, loja në fushë u dominua kryesisht nga skuadra e Egnatias. Rrogozhinasit u shfaqën më kërkues që nga minutat e para, duke ushtruar presion të vazhdueshëm dhe duke krijuar më shumë raste përpara portës kundërshtare. Vllaznia, nga ana tjetër, u përqendrua më tepër në organizimin mbrojtës dhe në përpjekjet për të goditur në kundërsulm.
Episodi i polemikave
Momenti që ndryshoi rrjedhën e takimit erdhi në minutën e 70-të. Gjyqtari Florjan Lata ndëshkoi me karton të kuq mbrojtësin e Egnatias, Arbenit Xhemajli, pas një ndërhyrjeje ndaj sulmuesit Bekim Balaj. Vendimi u kontestua menjëherë nga lojtarët dhe stafi i skuadrës vendase, të cilët protestuan ashpër ndaj arbitrit.
Tensioni në fushë u rrit edhe më shumë kur futbollistët e Egnatias vendosën të largoheshin përkohësisht nga fusha në shenjë proteste. Loja u ndërpre për disa minuta, ndërsa situata u rishikua edhe përmes sistemit VAR. Megjithatë, pas verifikimit të pamjeve, arbitri Lata konfirmoi vendimin fillestar për karton të kuq, duke mos e ndryshuar gjykimin e tij.
Pak çaste më pas, në minutën e 78-të, situata u komplikua edhe më shumë për skuadrën e Rrogozhinës. Trajneri Edlir Tetova u ndëshkua gjithashtu me karton të kuq për protesta ndaj vendimeve të arbitrit, duke u detyruar të largohej nga pankina.
Edhe pse me një lojtar më pak dhe mes tensioneve të krijuara, Egnatia arriti të ruajë ekuilibrin deri në fund të ndeshjes. Vllaznia nuk arriti të shfrytëzojë epërsinë numerike në minutat e mbetura dhe sfida u mbyll pa gola, duke lënë të hapur diskutimet për episodet e saj.
Pas këtij barazimi, Vllaznia mbetet në krye të renditjes me një avantazh të ngushtë ndaj ndjekësve. Shkodranët kryesojnë me dy pikë më shumë se Egnatia dhe tre më tepër se Elbasani, i cili pritet të zhvillojë ndeshjen e tij të radhës ndaj Flamurtarit. Nga ana tjetër, Egnatia ngjitet në vendin e dytë me 50 pikë, duke konfirmuar edhe një herë se mbetet një nga pretendentet kryesore në garën për titullin e këtij sezoni.