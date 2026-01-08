WSJ: Trump synon të ulë çmimin e naftës në 50 dollarë për fuçi përmes Venezuelës

Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, së bashku me këshilltarët e tij po shqyrtojnë një plan afatgjatë për të fituar kontrollin e sektorit të naftës të Venezuelës, me qëllim që të ndikojnë në tregun global të energjisë dhe të ulin çmimin e naftës në rreth 50 dollarë për fuçi, raporton Wall Street Journal.
Sipas burimeve të afërta me çështjen, një nga elementët kyç të këtij plani nën vlerësim është që Shtetet e Bashkuara të ushtrojnë kontrollin mbi kompaninë shtetërore të naftës të Venezuelës, Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), duke blerë dhe duke tregtuar shumicën e prodhimit të saj të naftës.
Qëllimi i administratës, sipas raportimit, është që kjo lëvizje të ndikojë në uljen e çmimeve botërore të naftës, duke i afruar ato objektivit të dëshiruar prej 50 dollarë për fuçi naftë. Trump ka shprehur besimin te ndihma që një pjesë e prodhimit venezuelan mund të ofrojë për tregun global dhe për ekonominë amerikane, duke ndihmuar në uljen e kostos së energjisë për konsumatorët.
Ende nuk ka koment zyrtar nga Shtëpia e Bardhë mbi detajet e planit, ndërsa çështja pritet të diskutohet edhe me kompani të mëdha energjetike në SHBA dhe partnerë ndërkombëtarë.