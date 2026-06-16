“Wow… e pabesueshme”: Vozinha mëson në TV se ka kaluar nga 50 mijë në 6 milionë ndjekës, reagimi viral

Josimar Dias, i njohur si Vozinha, është portieri i Kepit të Gjelbër që pa popullaritetin e tij të shpërthente falë pritjeve kundër një Spanje të panjohshme dhe në vështirësi. Rritja e famës në rrjetet sociale ka qenë e jashtëzakonshme. Mjafton një vështrim te numri i ndjekësve në fund të biografisë së tij: deri në prag të ndeshjes së Botërorit, faqja e tij në Instagram kishte 50 mijë ndjekës. Pas suksesit ndaj “Furive të Kuqe” (të ndalura në 0-0), ai fluturoi deri në shifrën e 6 milionë ndjekësve (5.7 milionë për të qenë të saktë).
Askush nuk e njihte: është 40 vjeç dhe luan te Chaves (Serie B portugeze), me kontratën që i përfundon në fund të qershorit. Tani fytyra e tij është bërë e famshme në nivel global. As vetë ai nuk e priste diçka të tillë dhe kur gazetarja në transmetim të drejtpërdrejtë i tregoi se çfarë po ndodhte në internet, reagimi i tij ishte sa spontan aq edhe i sinqertë: “Wow… është vërtet e pabesueshme, por faleminderit të gjithëve”.
Vozinha buzëqeshi i emocionuar dhe uli kokën. Në atë moment duhet ta ketë kuptuar se sa e madhe ishte në të vërtetë arritja e tij dhe e skuadrës. Gjatë nëntëdhjetë minutave kishte pasur tashmë një rritje prej më shumë se një milion ndjekësish, por pjesa më e madhe do të vinte më vonë, falë entuziazmit të krijuar rreth figurës së tij.
Vozinha descobre em direto que ganhou mais de 1 milhão de seguidores 😂💙
(via @CazeTVOficial) pic.twitter.com/s5QatXCCuh
— B24 (@B24PT) June 15, 2026
Lotët pas ndeshjes: “Nënës sime i refuzuan vizën për të qenë këtu”
Pas habisë në intervistën menjëherë pas ndeshjes erdhën emocionet dhe lotët, të shoqëruara me dedikime të veçanta. “Kam punuar gjithë jetën për ta përjetuar këtë moment – pranoi Vozinha. Shumë breza kanë ëndërruar diçka të tillë dhe nuk ia dolën ta realizonin. Ne jemi këtu sepse kemi luftuar shumë për ta arritur dhe e meritonim të ishim në këtë Botëror”.
Pjesa e dytë e reflektimit të tij bëhet më intime. Dhe Josimar Dias shfaqet në gjithë thjeshtësinë e tij. “Jam rritur me gjyshërit e mi dhe ata nuk janë më këtu për ta parë këtë. Ata dhanë gjithçka për mua dhe për fat të keq nuk arritën të më shihnin këtu. Nëna ime nuk mundi të vinte për shkak të një problemi me vizën… nuk arritëm të siguronim në kohë të gjitha paratë e nevojshme për të përfunduar procedurën. Më vjen keq që nuk ishte këtu me mua”.
Historia e emrit Josimar dhe pseudonimit Vozinha
Vozinha është pseudonimi i Josimar José Evora Dias dhe pas emrit të tij fshihet një histori e veçantë. Ishte vetë portieri ai që e tregoi në ditët para debutimit në Botëror, kur u rrit interesi për Kepin e Gjelbër, që tashmë ka shkruar një nga faqet më të bukura sportive duke u kualifikuar në Kupën e Botës.
Josimar quhet kështu për shkak të admirimit që babai i tij kishte gjatë Botërorit 1986 për Jorge Valdano të Argjentinës dhe Josimar Higino Pereira të Brazilit. Ai donte ta quante djalin e tij, të lindur gjatë atij Botërori, Valdano, por zgjedhja u refuzua nga gjendja civile dhe për këtë arsye zgjodhi emrin Josimar.
Po pseudonimi Vozinha nga vjen?
Kur luante futboll me shokët në fëmijëri, ishte një nga më llafazanët dhe gjithmonë i gatshëm të ankohej. Shokët e tallnin duke i thënë se sillej si një “zonjë e moshuar”… dhe vozinha në portugalisht është pikërisht fjala që do të thotë “plakushkë”.
40-year-old MOTM Cape Verde GK Vozinha in the mixed zone.
“I cried because I grew up with my grandparents and they could not be there. They passed away. My mum could not be here either for a Visa issue, and the money we had to pay for it. We did not manage to do this in time” pic.twitter.com/utREwOcjsw
— Pol Ballús (@polballus) June 15, 2026