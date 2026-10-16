Woltemade trajtohet në TV si një lojtar krejt i zakonshëm pas Celta-Juve: “Niveli është i ulët”

Nick Woltemade ishte një nga protagonistët e fitores së Juventus në Vigo, në transfertën kundër Celta, në ndeshjen e dytë të fazës së ligës së Europa League. Gjiganti gjerman shënoi golin e barazimit të përkohshëm për bardhezinjtë, përpara se Kolo Muani të realizonte në kohën shtesë golin e fitores 2-1, duke e mbajtur skuadrën e teknikut Spalletti me pikë të plota. Pas ndeshjes, në studion e Sky, 24-vjeçari nga Bremeni nuk u trajtua në mënyrën më të favorshme nga të pranishmit, sikur të mos bëhej fjalë për një futbollist që vazhdon të jetë pjesë e kombëtares gjermane dhe që një vit më parë i kushtoi Newcastle 80 milionë euro, përpara se klubi anglez ta jepte në huazim me pagesë te Juventusi verën e kaluar.
Diskutimi nisi me Paolo Condò, i cili bëri një krahasim: “Mbetet ende pak mister se çfarë lloj lojtari është. Pra… jo me të njëjtën cilësi, sigurisht, por si tip lojtari më kujton Zirkzee”.
Capello dhe Marocchi e përshkruajnë si një shtyllë të ngathët
Fabio Capello reagoi menjëherë: “Ka më pak teknikë… Unë e shoh si një lojtar që mund të luajë në atë pozicion si sulmues, por ka nevojë që pranë tij të jetë dikush që lëviz dhe luan rreth tij. Sepse ai është në gjendje ta mbajë topin… Ta pasojë? Në mënyrë të pranueshme, por nuk më bind shumë në këtë aspekt. Megjithatë, di të lëvizë në fushë dhe ta mbajë topin. Pra, është tashmë një pikë referimi. Ajo që nuk kuptova sonte është se nuk i dhanë asnjë krosim, edhe pse kanë një lojtar kaq të gjatë… Topi nuk duhet patjetër ta godasë me kokë, mund t’i vijë edhe drejt trupit, nëse e kroson. Në fakt, ai priret ta pasojë topin prapa, është një pivot”.
Giancarlo Marocchi nuk është admirues i madh i Nick Woltemade
Megjithatë, komentet më të ashpra për Woltemaden i bëri Giancarlo Marocchi: “Pra, po, duhet të dorëzohemi… Unë jam në një mendje me trajnerin, teknikisht për momentin jemi në nivele të ulëta. Por, nëse ai bëhet i dobishëm për skuadrën, atëherë dorëzohesh dhe e aktivizon”. Me fjalë të tjera, Nick mund të fitojë një vend në formacion nga mungesa e alternativave…
Woltemade shpreson kthesën: “Ndeshja ime më e mirë me Juven”
Pak më vonë, vetë sulmuesi gjerman u intervistua nga Sky. Nuk ia përcollën “komplimentet” që sapo i kishin bërë, por vetëm sugjerimin që Capello i kishte dhënë teknikut Spalletti përpara ndeshjes, që ta aktivizonte nga minuta e parë së bashku me Kolo Muani. “Po, por unë nuk jam trajner. Kam besim te trajneri im dhe mendoj se çdo vendim që ai do të marrë do të jetë i duhuri”, u përgjigj me diplomaci Woltemade. “Mendoj se Kolo është një lojtar i mirë, unë jam një lojtar i mirë dhe besoj se mund të bëjmë mirë së bashku, por edhe veçmas. Vendimi i takon atij, por mendoj se nëse vazhdojmë të shënojmë gola, kjo mund të na ndihmojë vetëm për mirë”.
Sa i përket paraqitjes së tij, ish-lojtari i Werder Bremen dhe Stuttgart u shpreh i kënaqur: “Mendoj se zhvillova ndeshjen time më të mirë me Juventusin. Bëra disa gjëra të mira, edhe pse është e qartë se mund të përmirësohem. Jam i kënaqur për golin. Golat të japin gjithmonë besim, dhe kjo është gjëja më e rëndësishme për një sulmues. Sigurisht që dua të vazhdoj të punoj fort dhe të përmirësohem. Golat ndihmojnë gjithmonë”. Hapi i radhës për Nick është të shënojë në kampionat, ku ende nuk ka gjetur rrugën e rrjetës. Ai ka luajtur vetëm 78 minuta në katër paraqitje dhe do të përpiqet të ndryshojë mendimin e kritikëve të tij, të cilët nuk e konsiderojnë një lojtar të denjë për Juventus.