Wojciech Szczesny është intervistuar nga Foot Truck dhe ka folur ndër të tjera për talentin e Juventus, Kenan Yildiz, tek i cili beson aq shumë sa për të vënë bast. E jo një të çfarëdoshëm, por për të kuotuar faktin se pas 5 vitesh turku do të jetë fitues i Topit të Artë.

SZCZESNY VË BAST PËR YILDIZ

Portieri i Juventus, Szczesny, i intervistuar ditët e fundit nga Foot Truck, foli për shokët e tij të skuadrës te Juventus. Polaku vlerësoi veçanërisht njërin prej tyre: Kenan Yildiz. Talenti turk është në sezonin e tij të parë në Serie A dhe Allegri është fokusuar shumë te cilësitë e tij, ashtu si Montella, trajneri i Turqisë. Szczesny u përqendrua te Yildiz, në kuptimin e mirëfilltë të fjalës. Siç tregoi ai në intervistë: “Kam vënë bast me dikë që Kenan Yildiz do të nominohet për Topin e Artë brenda 5 vitesh. Kam luajtur me shumë lojtarë, por nuk kam parë kurrë një talent të tillë. Jam i bindur se do ta fitoj këtë bast”.

LAMTUMIRA NGA KOMBËTARJA PAS EURO 2024

Për Foot Truck, Szczesny tha gjithashtu se do t’i thotë lamtumirë Polonisë pas Euro 2024. Në turneun e Gjermanisë kombëtarja e tij arriti pasi mundi Uellsin me penallti në play-off, pikërisht falë portierit të Juventus. Për këtë çështje ai tha: “Po, mund të them se do të ndalem pas Euro 2024. Më lejoni t’ju them, mund të jetë sërish e vështirë të flasim pas Kampionatit Evropian. Nuk ka kuptim të filloj këtë cikël të ri të kombëtares, d.m.th. përgatitjen për Kupën e Botës, nëse nuk duhet ta përfundoj. Për të qëndruar në kombëtare dhe për të luajtur disa ndeshje të Nations League, mendoj se është më mirë t’ua lë të tjerëve detyrën e përgatitjes së serisë së re”.Szczesny vendos një bast për Yildiz: “E arrin për 5 vjet. Kam luajtur me shumë, por me askënd si ai”

