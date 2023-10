Will Smith konfirmon ndarjen nga Jada

Will Smith po ndan mendimet e tij rreth ndarjes shtatëvjeçare nga Jada Pinkett Smith dhe kujtimeve të saj të ardhshme, Worthy.

Në një intervistë me New York Times, Jada hapet për shumë nga zbulimet e bëra në librin e saj të ardhshëm — duke përfshirë prirjet e saj të së kaluarës për vetëvras*e, depresionin, problemet me shëndetin mendor dhe martesën e saj.

Kujtimet janë një eksplorim i papërpunuar dhe i sinqertë i demonëve të brendshëm me të cilët ajo ka luftuar, dhe Smith i tha New York Times, në një email, se leximi i librit i kujtoi atij se sa e fortë është me të vërtetë gruaja e tij.

“Kur ke qenë me dikë për më shumë se gjysmën e jetës tënde, shfaqet një lloj verbërie emocionale”, shkroi aktori fitues i Oskarit. “Ju mund të humbni shumë lehtë ndjeshmërinë tuaj ndaj nuancave të tyre të fshehura dhe bukurive delikate.”

Javën e kaluar, Pinkett u ul me Today’s Hoda Kotb për një diskutim intim rreth kujtimeve të saj të ardhshme. Gjatë emisionit special të NBC News në kohën kryesore, Jada tregoi se ajo dhe Will kanë shtatë vjet që janë ndarë.

“Po, nuk ishte një divorc në letër, por ishte një divorc”, tha ajo për Hoda. Aktorja tregoi gjithashtu se kanë bërë “jete krejtësisht të ndara” që nga viti 2016, edhe pse ata kurrë nuk u divorcuan zyrtarisht. Kur u pyetën se pse zgjodhën ta mbanin të fshehtë nga publiku , Jada tha: “Unë mendoj se nuk jam ende gati.”