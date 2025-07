Will Smith i rikthehet incidentit me Chris Rock me një freestyle

Will Smith ka folur për incidentin famëkeq me Chris Rock në ceremoninë e Oscars 2022, përmes një freestyle-i në emisionin “Fire in the Booth” të DJ Charlie Sloth.

“Nëse flet marrëzira dhe mungon respekti në skenë, më prit në skenë,” – thotë Smith në tekstin e improvizuar.

Ai vazhdon: “Disa tallen, por qajnë kur është radha e tyre të përballen / Qytet plot me të vërtetë, nuk jam rritur për t’u shtirur.”

Ky nuk është rasti i vetëm kur Will Smith ka prekur këtë ngjarje. Në albumin e tij “Based on a True Story” që doli në mars, ai i referohet përsëri momentit me një tekst tjetër të fortë:

“Kam duruar shumë, jam sërish në majë, duhet të mësoheni me këtë / Nuk ndalem, ende i nxehtë jam, edhe pa nominime / Jeta ime personale me gruan? Mos u fut, është e komplikuar.”

Në ceremoninë e Academy Awards, Smith doli në skenë dhe goditi Chris Rock, pasi ky i fundit bëri një shaka për flokët e Jada Pinkett Smith, bashkëshortes së aktorit. Rock u shpreh:

“G.I. Jane II – mezi pres ta shoh,” duke iu referuar pamjes së Jada-s, e cila vuan nga alopecia – një sëmundje që shkakton rënien e flokëve.

Pas incidentit, Smith u kthye në vendin e tij dhe i bërtiti: “Mos e përmend emrin e gruas sime me atë gojë të ndyrë!”

Edhe pse fitoi çmimin “Aktori më i Mirë” për rolin e tij në King Richard, Smith u ndëshkua nga Akademia me një ndalim 10-vjeçar nga pjesëmarrja në eventet e tyre. Megjithatë, ai e mbajti çmimin.