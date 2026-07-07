Will Smith dhe Jada Pinkett Smith sërish bashkë pas shtatë vitesh ndarje

Pas vitesh spekulimesh për marrëdhënien e tyre, Will Smith dhe Jada Pinkett Smith thuhet se po jetojnë sërish së bashku.
Sipas revistës People, Jada është rikthyer në shtëpinë ku jeton Will që prej dy vitesh. Një burim pranë çiftit ka deklaruar se ata janë të lumtur, e duan njëri-tjetrin dhe vazhdojnë të mbështesin njëri-tjetrin në çdo hap.
Çifti kaloi së bashku edhe fundjavën e 4 Korrikut në Philadelphia, ku Will Smith ishte planifikuar të performonte në koncertin “One Philly: Unity Concert for America”.
Edhe pse performanca u shty për shkak të motit, aktori doli në skenë në orët e para të mëngjesit, ndërsa Jada ishte pranë tij gjatë gjithë kohës.
Në vitin 2023, Jada Pinkett Smith zbuloi se ajo dhe Will Smith kishin jetuar të ndarë për shtatë vite, megjithëse nuk kishin finalizuar divorcin. Ajo pranoi se të dy po përpiqeshin të kuptonin se si do të dukej e ardhmja e marrëdhënies së tyre.
Në një intervistë të mëvonshme, Jada madje deklaroi se incidenti i famshëm i Will Smith në ceremoninë e Oscar 2022 e bëri të kuptonte se nuk do ta linte kurrë bashkëshortin e saj.
Edhe pse në fillim të vitit 2025 burime pranë çiftit pohonin se ata vazhdonin të jetonin në shtëpi të ndara, raportimet e fundit sugjerojnë se marrëdhënia e tyre ka hyrë në një fazë të re.
Will Smith dhe Jada Pinkett Smith janë të martuar që nga viti 1997 dhe kanë dy fëmijë, Jaden dhe Willow Smith.