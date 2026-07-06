Washington Post: Evropa po kryen vetëvrasje me armiqësinë e saj ndaj kondicionerëve

Armiqësia e disa vendeve evropiane ndaj ajrit të kondicionuar është cilësuar si “vetëvrasëse” në një opinion të publikuar, i cili ka rihapur debatin mbi përdorimin e kondicionerëve në kushtet e valëve gjithnjë e më të forta të të nxehtit. Sipas të dhënave të cituara, javën e kaluar u raportuan mbi 20,000 vdekje të lidhura me temperaturat ekstreme, përfshirë më shumë se 2,000 në Francë, 1,222 në Belgjikë dhe 480 në Holandë.
Pavarësisht kësaj, shumë vende evropiane vazhdojnë të mbajnë qëndrim të rezervuar ndaj përdorimit të kondicionerëve, duke argumentuar ndikimin mjedisor ose efektet shëndetësore, ndërsa disa autoritete lokale promovojnë zgjidhje alternative si gjelbërimi urban. Historia moderne e ajrit të kondicionuar filloi në vitin 1902, kur një i ri Willis Carrier në Buffalo, New York, zbuloi një mënyrë për të ftohur ajrin duke e kaluar atë mbi një spirale me ujë të ftohtë. Teknologjia ka përparuar ndjeshëm që atëherë, dhe sot rreth 90% e shtëpive amerikane kanë ajër të kondicionuar. Në Japoni, përqindja është edhe më e lartë.
Sipas raportimeve të huaja, në Evropë, vetëm rreth 20% e familjeve kanë ajër të kondicionuar. Edhe pse kontinenti ka një klimë përgjithësisht më të butë se Shtetet e Bashkuara, është e dukshme që vendet me kushte më të ftohta, si Kanadaja, kanë instaluar sisteme ftohjeje në dy të tretat e shtëpive të tyre. Kritikët e qëndrimit evropian ndaj ajrit të kondicionuar thonë se argumentet kundër instalimit të tyre janë të pabaza. Shumë argumentojnë se nuk ishte kaq nxehtë më parë, por vala e nxehtësisë e vitit 2003 në Evropë shkaktoi më shumë se 70,000 vdekje.
Të tjerë thonë se shtëpitë evropiane nuk janë të projektuara për ajër të kondicionuar, edhe pse pothuajse 80% e stokut të banesave të Evropës është ndërtuar pas vitit 1945. Sipas një analize, rregulloret dhe kostot e larta të energjisë luajnë një rol të rëndësishëm. Në disa vende, instalimi i kondicionerëve bie ndesh me rregullat e planifikimit urban ose politikat e efikasitetit të energjisë.
Në Britani, rregulloret në mënyrë efektive kufizojnë instalimin e kondicionerëve në shtëpitë e reja, ndërsa në kantonin zviceran të Gjenevës, pronarët e shtëpive duhet të paraqesin një certifikatë mjekësore dhe të provojnë një nevojë shëndetësore për të instaluar një kondicioner. Edhe në spitale, pamja është e ndryshme nga rajonet e tjera të botës. Në Gjermani, vetëm një e treta e spitaleve kanë dhoma me ajër të kondicionuar për pacientët, edhe pse të moshuarit dhe të sëmurët janë më të prekshëm ndaj nxehtësisë.
Kundërshtarët e ajrit të kondicionuar theksojnë se përdorimi i tij në rritje kontribuon në ngrohjen globale. Megjithatë, mbështetësit e tij përgjigjen se kjo është qasja e gabuar, pasi nxehtësia e tepërt tashmë po vret njerëz. Për më tepër, ata theksojnë se emetimet e karbonit nga ftohja janë shumë më të vogla se ato të shkaktuara nga ngrohja, pa pasur një diskutim përkatës në lidhje me heqjen e sistemeve të ngrohjes.