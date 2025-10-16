Wanda Nara dhe Maxi López “bullizojnë” Icardin në television: ja çfarë thanë për të

Befasi dhe kureshtje për rikthimin në skenë të Maxi López dhe Wanda Nara, sërish bashkë, por këtë herë në kuzhinën e MasterChef Celebrity Argentina. Ndërsa Maxi merr pjesë si konkurrent, Wanda është në rolin e prezantueses. Mes mosmarrëveshjeve të vjetra dhe buzëqeshjeve të reja, të dy surprizuan shikuesit me një kimi të rigjetur. Dhe mes shakave e batutave, nuk munguan thumbimet – sidomos kur u përmend Mauro Icardi, “i famshmi i tretë i tepërt”.
Një rikthim i papritur në kuzhinë
Kur u mësua se Maxi López do të merrte pjesë në MasterChef Celebrity Argentina nën drejtimin e Wanda Nara, fansat prisnin shkëndija. Megjithatë, kimia mes tyre doli befasueshëm pozitive. Pas viteve të tensioneve pas divorcit, duket se kuzhina ka shërbyer si katalizator për një pajtim të pazakontë. Nuk duhet harruar as mbështetja që Maxi Lopez i dha argjentinases në një moment të vështirë, kur ajo u përball me diagnozën e leukemisë.
Thumbime dhe ironi: trekëndëshi i dashurisë
Në episodin e parë të programit, atmosfera ishte e gjallë. Mes të qeshurash, Wanda Nara nuk u kursye në hedhjen e thumbimeve. “Kam disa ankesa për të bërë. Ke gjetur një grua më të dobët, më të gjatë dhe më të bukur se unë,” i tha ajo me shaka Maxi Lopez, duke iu referuar lidhjes së tij me modelen suedeze Daniela Christiansson. Maxi iu përgjigj me ironi: “Të dy kemi bërë disa ndryshime.”
Icardi në shënjestër
Sigurisht, nuk mund të mungonte referenca ndaj Mauro Icardi, ish-burrit të Wanda Narës dhe ish-shokut të skuadrës së Max. Kur Wanda shtoi: “Ti ia dole më mirë,” nënkuptimi për sulmuesin e Galatasaray ishte i qartë. Megjithatë, ajo që i habiti fansat ishte fakti se panë Wanda Narën dhe Maxi Lopez në të njëjtën dhomë, duke treguar një anë më njerëzore dhe më të lehtë të historisë së tyre.