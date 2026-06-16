Vuri bast 1 milion $ për fitoren e Spanjës ndaj Kepit të Gjelbër, humbet gjithçka: do fitonte “thërrime”

Të vendosësh një shumë të madhe parash për fitoren e Spanjës ndaj Kepit të Gjelbër në Botëror dhe më pas të mbetesh me duar bosh. Kjo është ajo që i ndodhi një tifozi guximtar, i cili për suksesin – në letër të sigurt – të “La Roja”-s ndaj kombëtares debutuese në Botëror, kishte vënë bast 1 milion dollarë, që korrespondojnë me rreth 865.000-868.000 euro.
Megjithatë, me vërshëllimën përfundimtare ndeshja përfundoi me rezultatin historik 0-0 për Kepin e Gjelbër. Asnjë fitim potencial prej më shumë se një milion dollarësh për këtë tifoz, i cili kishte vendosur të investonte paratë e tij në Polymarket, platformën më të madhe në botë të prediction market (tregu i parashikimeve).
Një platformë që i kthen ngjarjet reale në baste anonime që lëvizin miliarda dollarë. Si në këtë rast. Fatkeqësisht, pritjet e portierit Vozinha dhe mbrojtja e vendosur mirë e Kepit të Gjelbër e penguan Spanjën të shënonte, duke shkaktuar një humbje të madhe financiare për këtë tifoz të pafat, i cili ndoshta rrezikoi tepër. Bixhozçiu në fjalë humbi praktikisht të gjithë milionin (basti për “Spain Yes” nuk u realizua). Megjithatë, nëse do të fitonte, do të kishte marrë një fitim neto prej rreth 86.875 dollarësh. Jo edhe aq shumë krahasuar me shumën e investuar. Postimi i PolymarketSport u bë jashtëzakonisht viral pikërisht për madhësinë e bastit dhe rrezikun e marrë në një ndeshje që në letër dukej “e lehtë”.
🚨BREAKING: Someone just put $1M on Spain to WIN their match vs Cape Verde today
This pays out is $1,085,943.48 on Polymarket pic.twitter.com/7ODo3dJ7Pl
— Polymarket Sports (@PolymarketSport) June 15, 2026
Si funksionon Polymarket dhe cili është ndryshimi me faqet e tjera të basteve
Që nga fillimi i këtij Botërori, profili në X i Polymarket ka publikuar disa baste të këtij lloji. Shuma të mëdha parash investohen në një ngjarje të vetme që në letër duket e sigurt, por që më pas rezulton shkatërruese për xhepat e bastvënësve. Por nuk bëhet fjalë për një bast të zakonshëm si në faqet komerciale që njohim të gjithë. Mekanizmi i Polymarket është ndryshe, por i thjeshtë: funksionon si një bursë parashikimesh. Përdoruesit blejnë kontrata “po” ose “jo” për ngjarje të ardhshme, me çmime që luhaten nga 0 deri në 1 dollar.
Nëse një kontratë – në këtë rast një ngjarje sportive – vlen 0,92, do të thotë se tregu i jep ngjarjes 92% mundësi për të ndodhur. Nëse ngjarja ndodh, kontrata paguan 1 dollar. Nuk ka një kompani bastesh qendrore që përcakton kuotat mbi bazën e statistikave dhe parashikimeve: gjithçka ndodh përmes smart contract dhe tokenëve digjitalë. Regjistrimi bëhet përmes një adrese emaili pa pasur nevojë të përdoret emri i vërtetë; mjafton edhe një pseudonim. Anonimiteti është çelësi i këtij sistemi dhe është një nga arsyet pse aty vihen baste edhe për ngjarje të tjera, jo vetëm sportive.