Vuçiç: Serbia po përgatitet për një sulm të mundshëm nga Shqipëria, Kroacia e Kosova

Presidenti serb Aleksandar Vuçiç tha se vendi po përgatitet për një sulm të mundshëm në të ardhmen nga Shqipëria, Kroacia dhe Kosova, duke akuzuar Zagrebin për ndërhyrje në punët e brendshme të Serbisë. Ai i bëri këto komente në një intervistë për televizionin publik të Serbisë, RTS.
Vuçiç pretendoi se Kroacia kishte shërbyer si “mbështetje kryesore logjistike për të gjithë ata në Serbi që përpiqeshin të destabilizonin vendin” gjatë një viti e gjysmë që ka kaluar, veçanërisht pas shpërthimit të protestave pas shembjes së një strehe në stacionin hekurudhor të Novi Sadit që vrau 16 persona.
“Ata ende strehojnë njerëz të akuzuar për krime të rënda, edhe pse Interpoli ka lëshuar njoftime “të kuqe” për ta. Ata vazhdojnë të zhvillojnë një fushatë jashtëzakonisht negative kundër Serbisë dhe nisën aferën e rreme “Sarajevo Safari”. Ne kurrë nuk i kemi bërë diçka të tillë Kroacisë apo ndonjë vendi tjetër. Ata u përpoqën të shkatërronin shtetin tonë, por dështuan”, – tha ai.
Duke iu përgjigjur paralajmërimit të kryeministrit kroat Andrej Plenković se do të njoftonte NATO-n për armët e reja të Serbisë, Vuçiç tha se zyrtarët në Zagreb u “habitën” pasi mësuan për raketat balistike hipersonike të Serbisë.
“Këto janë raketa ajër-tokë, që do të thotë se godasin objektiva në tokë. Ato mund të godasin objektiva në distanca prej 200 deri në 400 kilometra. Ato janë jashtëzakonisht të shtrenjta dhe shumë efektive, dhe ne i morëm me një zbritje të vogël”, – tha ai.
Vuçiç theksoi se Serbia mban marrëdhënie korrekte me NATO-n dhe synon të vazhdojë ndërtimin e tyre, por nuk do t’i bashkohet aleancës ushtarake perëndimore.
“Së shpejti do të zhvillojmë stërvitje me NATO-n dhe do të bëjmë gjithçka për të ruajtur marrëdhënie të qëndrueshme. Nuk duam armiqësi dhe nuk do ta kemi. Por për sa kohë që unë jam president, Zagrebi nuk do të vendosë se si Serbia do ta mbrojë vendin e saj”, – shtoi ai.
Ai shprehu gjithashtu shqetësim për një aleancë të mundshme ushtarake midis Kroacisë, Shqipërisë dhe Kosovës.
“Plenković më tha se kjo nuk ishte kundër Serbisë dhe se po i kushtonim shumë rëndësi. E dëgjova dhe kaq ishte. A kam ende një shkallë shqetësimi dhe frike? Po, kam. Ajo aleancë synon drejtpërdrejt Serbinë. Nuk ka asnjë arsye tjetër për krijimin e saj”, – tha Vuçić.
“Ata po formojnë një aleancë ushtarake për të sulmuar Serbinë në një moment në të ardhmen. Ata do të presin për një moment kur të shpërthejë një konflikt më i madh midis evropianëve dhe rusëve, si dhe një konflikt më i madh në Lindjen e Mesme. Ne nuk mundemi dhe nuk duam të sulmojmë vendet e NATO-s, por dyshoj në qëllimet e tyre. Unë besoj se ata po presin për një moment të favorshëm kur do të ketë kaos të përgjithshëm në botë.”
Presidenti serb i siguroi qytetarët se vendi ka forcë të mjaftueshme parandaluese.
“Serbia është mjaftueshëm e fortë për të ruajtur sovranitetin, integritetin territorial, lirinë dhe sigurinë e qytetarëve të saj”, tha ai, duke shtuar se ushtria serbe është “padyshim më e fortë” se ajo e shteteve të tjera ish-jugosllave.
Ai vuri në dukje se Serbia do ta pranonte idenë e anëtarësimit në Bashkimin Evropian me “shpejtësi të shumëfishtë”, duke i dhënë përparësi lëvizjes së lirë, sigurisë dhe tregut të përbashkët.
Vuçiç njoftoi gjithashtu një takim me përfaqësuesit e kompanisë franceze EDF për të diskutuar ndërtimin e ardhshëm të një termocentrali bërthamor, i cili tha se mund të fillojë të funksionojë rreth vitit 2041.
Udhëheqësi serb falënderoi gjithashtu kryeministrin shqiptar Edi Rama për deklaratën se “Kosova është një makth për Vuçiçin”.
“Ai në fakt më lavdëroi. Rama është një njeri inteligjent dhe i zgjuar, por Kosova është vërtet një makth. Ajo që ndodhi me Kosovën hapi “Kutinë e Pandorës” dhe shumë nga problemet globale të sotme nuk do të kishin ndodhur nëse kjo nuk do të kishte ndodhur”, përfundoi Vuçiç.