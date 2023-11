Vuçiç: Po më bëjnë presion, por nuk do e firmos kurrë Pavarësinë e Kosovës

Presidenti serb Aleksandër Vuçiç thotë se javë dhe muaj të vështirë janë përpara, pasi qëllimi i bashkësisë ndërkombëtare është ta detyrojë Serbinë të njohë pavarësinë e Kosovës. Por ai thekson se Serbia nuk do të pajtohet me këtë. Vuçiç u shpreh se Serbia do të ketë shumë presione.

“Prandaj i kanë vënë shqiptarët nën sanksione, të cilat nuk janë aq serioze dhe me këtë në fakt po shantazhojnë edhe Serbinë sepse ne kemi diçka për të humbur”, – tha Vuçiç.

Duke njoftuar se shefi i Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura të Serbisë, gjenerali Milan Mojsiloviç, do të bisedojë të hënën me komandantin e KFOR-it për sigurinë në Kosovë, Vuçiç tha se nuk mendon se tema e bisedës do të jetë vetëm për këtë sepse nuk ka asgjë tjetër për të folur. Ai theksoi se Serbia përballet vazhdimisht jo vetëm me standarde të dyfishta, por edhe me sjellje hipokrite të pamatur.

“KFOR-i dhe NATO-ja me të drejtë i referohen Rezolutës 1244 dhe ata e marrin mandatin e tyre nga ai dokument, por kur i pyet për normat e tjera nga e njëjta rezolutë, ata na thonë: “mos shihni në të kaluarën, por nga e ardhmja. Ne që nuk jemi mjaftueshëm të mëdhenj, duhet të mësohemi me këtë.

Dhe ne do të luftojmë për popullin dhe vendin brenda kufijve të asaj që është e mundur. Do të ketë shumë bisedime të rëndësishme, secila është e rëndësishme për ne, por qëllimi i tyre thelbësor është të na detyrojnë, në një mënyrë ose në një tjetër, të na vendosin në kornizën ligjore që të njohim pavarësinë e Kosovës në një mënyrë apo tjetër”, – ka theksuar Vuçiç.

Ai theksoi se qëndrimi i Serbisë që nuk dëshiron të lejojë hyrjen e Kosovës në OKB ka edhe pasoja të caktuara.

“Kërcënimet e bëra muaj më parë nuk kanë qenë të kota… Kjo do të vazhdojë dhe çdo ditë do të thonë se janë vendosur sanksione ndaj Kosovës, ndaj të gjithë kërkojnë t’i vendosen edhe Serbisë… Kur ne pyesim pse, thonë: “për shkak të Banjskës”. Ju pyesni po hetimet për tentativën e vrasjes së Dragisha Galjakut, Jovanoviqit, po për dënimin e autorit për tentativën e vrasjes së dy fëmijëve në Shtërpcë, nuk ka përgjigje”, – tha Vuçiç.

I pyetur nëse do të nënshkruante ndonjë gjë, Vuçiq u përgjigj se nuk do ta bënte kurrë dhe tha se këtë e kishte thënë disa herë. “Unë e kam thënë 1 mijë herë që nuk do ta bëj. Këtë e thashë përpara Scholz, Macron dhe Melonit. Të pranishëm ishin edhe Charles Michel, Borrell dhe Lajcak. E thashë para 6 prej tyre”, – ka theksuar Vuçiq.

Ai ka shtuar se Serbia ka pasur propozime për zgjidhjen e çështjes së të pagjeturve si nga pala serbe ashtu edhe nga ajo shqiptare, por Prishtina nuk ka dashur që familjet e të pagjeturve të vijnë në Kosovë.

“Pra, ne po e bëjmë këtë për ato familje. Ne po e bëjmë atë që të dashurit e tyre të kenë paqe të qëndrueshme. Që ata të dinë se ku janë varrosur. Që ata të vizitojnë varret. Që ata të munden zbulojnë se çfarë ka ndodhur. Ne po punojmë për këto çështje për shkak të atyre familjeve”, – tha Vuçiç.