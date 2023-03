Vuçiç: Nuk e di se çfarë qëllimi kanë takimet nëse nuk zbatohet Asociacioni

Presidenti serb, Aleksandër Vuçiç tha sot para takimit me të dërguarin special të BE-së për dialog, Miroslav Lajçak, se nuk dëshiron të flasë shumë para takimit, por se do të përpiqet të punojë për të parë se çfarë mund të bëhet.

Vuçiç u shpreh se nuk e di se cili është qëllimi i takimeve, nëse dikush nuk është i gatshëm të flasë, e jo më të zbatojë formimin e Asosacionit.

“Nëse nuk flas shumë para takimit, sot dhe nesër do të jem me të. Do të përpiqem të punoj për të parë se çfarë është, jo çfarë do të fantazojmë, por çfarë mund të bëjmë. Nëse dikush nuk është gati të flasim, e lëre më të zbatojmë Asociacionin, nuk e di se çfarë është qëllimi”, theksoi ai.

Përfaqësuesi Special i Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor, Miroslav Lajçak nis sot vizitën e tij në Beograd, në kuadër të përgatitjeve për takimin e ardhshëm të liderit serb dhe atij të Kosovës, Albin Kurti në Ohër.

Në orën 14:30, Lajçak do të takohet me presidentin e Serbisë, Aleksandar Vuçiç, pas qëndrimit dyditor në Prishtinë, ku ka biseduar me kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti dhe aktorë të tjerë politikë.

Fokusi i bisedimeve do të jetë udhërrëfyesi për zbatimin e marrëveshjes për rrugën drejt normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, për të cilën Vuçiç dhe Kurti, sipas kreut të diplomacisë evropiane, Josep Borej, ranë dakord më 27 shkurt në Bruksel.