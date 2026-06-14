Vuçiç njofton dorëheqjen pas protestave në Serbi

Presidenti serb Aleksandar Vuçiç njoftoi se planifikon të japë dorëheqjen nga detyra brenda 3-4 muajsh. Ai deklaroi se Partia Progresive Serbe (SNS) në pushtet do të mbajë një tubim të madh në Beograd më 27 qershor për të prezantuar një pjesë të platformës së saj zgjedhore.
Në një intervistë për TV Prva, Vuçiç përsëriti se do të tërhiqej nga presidenca, por theksoi se ende nuk mund të thoshte nëse Serbia do të mbante vetëm zgjedhje të parakohshme presidenciale apo edhe zgjedhje parlamentare. Ai shtoi se vendimi do të merret nga institucionet përkatëse shtetërore.
Vuçiç njoftoi gjithashtu se SNS do të organizojë një tubim përpara ndërtesës së Asamblesë Kombëtare në Beograd më 27 qershor, ku do të zbulojë emrin e listës së saj zgjedhore, sloganet e fushatës dhe një pjesë të programit të saj përpara zgjedhjeve të ardhshme.
Njoftimi vjen pas muajsh protestash të udhëhequra nga studentët, të shkaktuara nga shembja e një tende në stacionin hekurudhor në Novi Sad, ku humbën jetën 16 persona. Lëvizja studentore bëri thirrje për zgjedhje të parakohshme parlamentare në maj të vitit të kaluar dhe njoftoi planet për të marrë pjesë me listën e saj zgjedhore.
Më herët këtë muaj, Vuçiç tha se zgjedhjet parlamentare do të mbaheshin “menjëherë pas verës”. Pas njoftimit të tij se synon të japë dorëheqjen si president, pritet që ai të kryesojë listën zgjedhore të SNS-së si kandidat për kryeministër.
Gjatë intervistës, Vuçiç akuzoi kundërshtarët e tij politikë se u mungon një program politik dhe se janë përqendruar vetëm në përpjekjet për ta “dehumanizuar” atë dhe për ta portretizuar si “çnjerëzor”