Vuçiç 1 orë në telefon me Putin: Oferta e gazit, e shkëlqyer për Serbinë

Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiç, bëri të ditur se ka zhvilluar një bisedë telefonike njëorëshe me presidentin e Rusisë, Vladimir Putin, ku në qendër të diskutimeve ishte çmimi i gazit natyror, bashkëpunimi dypalësh dhe situata ndërkombëtare.
“Sapo përfundova një bisedë të gjatë, njëorëshe, me presidentin e Federatës Ruse, Vladimir Vladimiroviç Putin”, tha Vuçiç.
Sipas tij, dy liderët diskutuan kryesisht për çmimin e gazit, një çështje me rëndësi të veçantë për Serbinë në këtë periudhë, si edhe për bashkëpunimin mes Serbisë dhe Federatës Ruse, marrëdhëniet dypalëshe, luftën në Ukrainë dhe situatën në Ballkan.
“Folëm për çështjet energjetike”, u shpreh presidenti serb.
Vuçiç theksoi se oferta prej 318 eurosh për 1.000 metra kub gaz është shumë e favorshme për Serbinë.
“Kjo tregon se Serbia ka një çmim të mirë, fleksibilitet të mirë dhe sasi të mjaftueshme gazi. Diskutuam edhe për Industrinë e Naftës së Serbisë (NIS), ku situata është më e ndërlikuar, por gjithsesi shkëmbyem mendime edhe për këtë çështje”, tha ai.
Në përfundim, Vuçiç e cilësoi bisedën si të rëndësishme për të ardhmen e Serbisë.
“Besoj se ishte një bisedë e rëndësishme për të ardhmen e Serbisë dhe jam i bindur se edhe ata që do të jenë presidentë të Serbisë në të ardhmen do të dinë të mbrojnë interesat e vendit dhe të ruajnë këtë lloj ekuilibri dhe përgjegjësie ndaj të gjithë aktorëve të rëndësishëm të politikës ndërkombëtare”, përfundoi ai.