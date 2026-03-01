Vritet edhe ish-Presidenti i Iranit Mahmoud Ahmadinejad

Mediat shtetërore iraniane kanë raportuar këtë të diel vdekjen e ish-Presidentit dhe anëtarit aktual të Këshillit të Vlerësimit të Përshtatshmërisë, Mahmoud Ahmadinejad. Ish-udhëheqësi thuhet se u vra gjatë një sulmi me raketa që shënjestroi kryeqytetin, Teheran, të shtunën vonë.
Në një njoftim të shkurtër, agjencitë zyrtare iraniane konfirmuan se Ahmadinejad u vra së bashku me disa nga shoqëruesit e tij.
Ndërsa një raport zyrtar i detajuar ende nuk është publikuar, mediat pranë Trupave të Gardës Revolucionare Islamike (IRGC) konfirmuan të shtunën se tre nga forcat e sigurisë së Ahmadinejadit humbën jetën gjithashtu në sulm, të cilin Teherani ia atribuon një operacioni të përbashkët SHBA-Izrael.
Zëdhënësja e Forcave të Mbrojtjes Izraelite (IDF), Effie Defrin, njoftoi gjithashtu të dielën se “sulmi hapës” i operacionit aktual vrau me sukses 40 komandantë të lartë iranianë “brenda një minute të vetme”.
Ushtria izraelite thuhet se sinjalizoi një ndryshim në strategji, duke konfirmuar se tani do të intensifikojë sulmet kundër objekteve bërthamore të Iranit.