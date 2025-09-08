Vrasja në Shkodër, Berisha reagon ashpër

Ngjarja e rëndë e Shkodrës, me bilanc 2 të vrarë dhe 2 të plagosur, ka sjellë edhe reagime politike.

Kryetari i opozitës, Sali Berisha, e cilësoi Shkodrën si një qytet “në mëshirë të breshërive të krimit”. Kreu i Partisë Demokratike bëri një reagim në rrjetin social Facebook, ku nënvizoi se Shkodra sundohet me qëllim nga krimi, banda vetëgjyqësia dhe hakmarrja, “e ndihmuar nga narkoqeveria”.

“Shkodra në mëshirën e breshërive të krimit. Miq, sot në mëngjes masakra e radhës me dy të vdekur dhe dy të plagosur. Në mes të qytetit brenda në kafene breshëritë u morën jetën dy personave dy të tjerë mbetën të plagosur rëndë njëra prej tyre kamariere shërbimi. Vrasësi, një i arrestuar dy vite më parë për bashkëpunim në krim por i liruar nga Tualanti apo ndonjë taulant tjetër për të vazhduar punën e tij katër ditë më parë pati një tjetër të vrarë. Shkodrën me qëllim e sundon krimi, bandat, vetgjyqësia dhe hakmarrja e ndihmuar nga narkoqeveria”, shprehet kreu i PD-së ndër të tjera.

Në fund ai shton se e dënon me forcë edhe qëndrimin e qeverisë ndaj Shkodrës dhe qytetarëve të saj.

“Dënoj me forcën më të madhe qëndrimin hakmarrës të Ramaduros ndaj Shkodrës dhe qytetarëve të saj”, përfundon Berisha.

Donika, vajza me violinë

Romani i ri i shkrimtarit Flamur Buçpapaj. Një histori e fuqishme e mbushur me muzikë, dashuri dhe qëndresë. Për porosi ose kontakt: 067 533 2700

Rreth Nesh

Radio Nacional është radio  lokale që transmeton në frekuencën 93.6 Mhz muzikën më të mirë shqiptare. Tashmë të gjithë ju keni mundësinë të na dëgjoni online në internet me audio dhe video në adresën:
www.radionacional.al

Adresa

 Kompleksi Nacional Rr. Aleksandër Moisiu Ish Kinostudio,Tirana, Albania  Tel: +355 67 533 2700 Email: [email protected] Marketing: [email protected]

Na Ndiqni

Facebook X-twitter Youtube Instagram
© 2023 RTV Nacional Albania
Designing & Development By Pixer Creative
Scroll to Top