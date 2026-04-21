Vrasja e Liridona Ademajt, dënohet me burgim të përjetshëm Naim Murseli

Në Gjykatën Themelore të Prishtinës po bëhet shpallja e aktgjykimit ndaj tre të akuzuarve për vrasjen e Liridona Ademajt.
Bashkëshorti i saj, Naim Murseli u dënua me burgim të përjetshëm nga gjykata, i akuzuar për planifikimin e vrasjes së Ademajt.
Prokuroria në seancën e kaluar ku u thanë fjalët përfundimtare ka kërkuar dënim maksimal me burgim të përjetshëm për të akuzuarit, duke pretenduar se vrasja është organizuar dhe kryer në mënyrë të planifikuar dhe në prani të fëmijëve.
Ndërkaq, në anën tjetër mbrojtja e të akuzuarve ka kundërshtuar akuzat.