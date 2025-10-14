Vrasja e gjyqtarit Kalaja, Ilir Proda paraqitet në GJKKO

Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit, Ilir Proda, është paraqitur mëngjesin e kësaj të marte në ambientet e Gjykatës së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (GJKKO). Vizita e tij lidhet me masat e reja të sigurisë që po ndërmerren në sistemin gjyqësor pas vrasjes së gjyqtarit Astrit Kalaja, ngjarje që tronditi opinionin publik dhe ngriti shqetësime për sigurinë e trupës gjyqësore.

Pak ditë më parë, në ambientet e GJKKO-së ka qenë edhe kreu i Gardës së Republikës, Simon Zereci, në kuadër të koordinimit institucional për forcimin e mbrojtjes fizike të gjyqtarëve dhe prokurorëve të posaçëm.

Donika, vajza me violinë

Romani i ri i shkrimtarit Flamur Buçpapaj. Një histori e fuqishme e mbushur me muzikë, dashuri dhe qëndresë. Për porosi ose kontakt: 067 533 2700
Scroll to Top