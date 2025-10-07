Vrasja e gjyqtarit/ Ambasada britanike: Të merren masa për sigurinë e gjyqtarëve

Ambasada Britanike në Tiranë ka kërkuar të merren masa urgjente për të garantuar sigurinë e gjyqtarëve dhe integritetin e gjykatave. Përmes një postimi në faqen e saj zyrtare, Ambasada Britanike ka dënuar aktin e rëndë ndaj gjyqtarit dhe ka shprehur ngushëllimet ndaj familjes dhe miqve të gjyqtarit të ndjerë Astrit Kalaja.

“Dënojmë fuqishëm aktin e dhunës dhe bëjmë thirrje për masa urgjente për të garantuar sigurinë e gjyqtarëve dhe integritetin e gjykatave” thuhet në reagimin e Ambasadës britanike.

