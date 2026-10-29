Vrasja e Arlinda Zekajt, protestë në Kosovë

Kolektivi për Mendim dhe Veprim Feminist ka organizuar protestë në Prishtinë kundër dhunës dhe vrasjes së grave, pas vrasjes së Arlinda Zekajt.
Në protestë kanë marrë pjesë edhe familjarët e saj, duke u bashkuar në thirrjen për trajtimin e vrasjeve të grave si një urgjencë kombëtare.
Protesta u zhvillua me mesazhin “Vrasja e grave duhet të trajtohet si urgjencë kombëtare”, duke vënë në qendër nevojën për vëmendje ndaj dhunës dhe vrasjeve të grave.
Organizimi i protestës nga Kolektivi për Mendim dhe Veprim Feminist vjen pas rastit të Arlinda Zekajt, ndërsa pjesëmarrja e familjarëve të saj ishte në protestën kundër dhunës ndaj grave.