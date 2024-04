Gjykata e Tiranës ka lënë në burg 4 të miturit që dyshohet se janë konfliktuar dhe kanë qëlluar me thikë drejt 18 vjeçarit Aureljo Dervishit ngjarje e ndodhur dy ditë më parë në zonën e Shkozës.

Avokatët kane kërkuar burg me afat 30 ditor me qëllim për të përcaktuar se kush ka qëlluar me thike gjë për të cilën gjykata ia refuzoi.

Sipas mbrojtësve sherri ka qenë banal dhe gjithcka ka ndidhur në kushtet e vetëmbrojtjes.