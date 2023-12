Vranësira dhe reshje të pakta shiu, parashikimi i motit për sot

Kjo e shtunë parashikohet me mot me diell dhe vranësira, me përjashtim të ndonjë reshje shiu të izoluar.

Në orët vijuese të mbrëmjes priten reshje lokale shiu, duke filluar nga perëndimi e në lindje të vendit.

Era do të fryjë kryesisht nga jugperëndimi, e cila kohë pas kohe pritet të jetë mjaft e fuqishme, me shpejtësi prej 20-80 km/h, e në zonat malore, konkretisht në veri të vendit mund të arrijë deri në 95 km/h në zona të caktuara!

Temperaturat minimale do të lëvizin prej 4 deri në 10°C, ndërsa ato maksimale prej 16 deri në 21°C.