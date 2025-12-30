Vlora 5 ditë pa ujë/ Rama ia faturon problemet opozitës

Kryeministri Edi Rama në konferencën e përvitshme për shtyp me mediat, komentoi situatën e krijuar në Vlorë, ku për 5 ditë mungoi uji i pijshëm.

Ai tha se situata ishte e vështirë.

“Situata ishte shumë e rëndë. Pajisjet ishin jashtë standardeve, të cilat mbajtën-mbajtën, plasën, Problematika e ujësjellësit është kjo. Por falë punës së jashtëzakonshme të punëtorëve atje dhe qëndrimi i prefektit dhe punëtorëve atje, falë faktit që mundëm të marrim në Turqi pajisjen, defekti u riparua. Ujësjellësi në Vlorë dhe në gjithë Shqipërinë është sektor në reformim e sipër. Do të kërkoj durim. E kemi gjetur më keq se energjia. Me ndryshimet që kemi bërë, me sistemin e ri që kemi krijuar, do të shkoj duke u përmirësuar.”, tha ai.

