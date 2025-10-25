Vllaznia përmbys Tiranën, fiton Klasiken me 10 lojtarë: Martini, fitorja e 4 radhazi

Vllaznia po konfirmon formën më të mirë të këtij sezoni. Skuadra shkodrane triumfoi me rezultatin 3-1 ndaj Tiranës në “klasiken” e futbollit shqiptar, duke regjistruar fitoren e katërt radhazi në Superiore dhe duke “blinduar” vendin e parë në renditje.
“Loro Boriçi” dëshmoi sërish se është një fortesë e vërtetë për Vllazninë. Me një lojë të balancuar, një sulm të rrezikshëm dhe një shpirt gare të lartë, shkodranët arritën të mposhtin një rival historik dhe të ruajnë marshimin e pandalshëm drejt objektivave madhorë të sezonit.
Start më i mirë i Tiranës, por reagim i menjëhershëm i Vllaznisë
Atmosfera në “Loro Boriçi” ishte e zjarrtë, dhe loja ofroi gjithçka: gola, penallti, tension dhe një karton të kuq që nuk e ndaloi dot vrullin e vendasve. Bardheblutë e nisën ndeshjen më mirë, duke shfaqur organizim dhe qartësi në sulm. Vetëm pas tetë minutash lojë, Tabeku zhbllokoi rezultatin me një goditje që u devijua dhe përfundoi në rrjetë, duke i dhënë avantazhin Tiranës.
Megjithatë, reagimi i Vllaznisë ishte i menjëhershëm dhe i furishëm. Vetëm shtatë minuta më vonë, Yago barazoi shifrat me një goditje të saktë pas një aksioni të ndërtuar mirë në mesfushë.
Në minutën e 22’, shkodranët përmbysën gjithçka: kombinimi i shkëlqyer mes Malës dhe Balajt rezultoi në golin e dytë, me kapitenin kuqeblu që mposhti portierin Tafas. Pjesa e parë u mbyll me rezultatin 2-1 dhe me ndjesinë se Vllaznia kishte marrë kontrollin e plotë të takimit.
Superioritet dhe menaxhim në pjesën e dytë
Në fraksionin e dytë të lojës, Vllaznia u përqendrua në administrimin e avantazhit. Loja mori një tjetër ritëm pas daljes me karton të kuq të Kuros, që la shkodranët me 10 lojtarë në fushë. Tirana tentoi të shfrytëzonte epërsinë numerike, duke shtuar presionin në zonën kundërshtare, por mungesa e qartësisë në finalizim e penalizoi skuadrën e Roberto Bordin.
Në minutën e 79’, ndodhi episodi që vulosi gjithçka. Një ndërhyrje e gabuar e Valerianos ndaj Balajt brenda zonës solli penalltinë për Vllazninë, të cilën Kastrati e ekzekutoi saktësisht, duke e çuar rezultatin në 3-1 dhe duke mbyllur çdo dilemë për fituesin.
Analizë: Ekip i pjekur dhe me identitet
Fitorja ndaj Tiranës konfirmon se Vllaznia është skuadra më e qëndrueshme dhe me më shumë identitet në kampionat. Organizimi në mbrojtje, shfrytëzimi i shpejtë i hapësirave dhe efikasiteti në sulm janë tri armët kryesore të formacionit të Martinit. Pavarësisht një momenti nervozizmi që solli kartonin e kuq, Vllaznia nuk humbi ekuilibrin dhe tregoi karakter për të ruajtur rezultatin deri në fund.
Klasifikimi dhe objektivat
Pas këtij suksesi, shkodranët ngjiten në krye të tabelës me pikë të plota nga katër ndeshjet e fundit, duke konfirmuar ambicien për titull. Tirana, nga ana tjetër, mbetet në kërkim të stabilitetit dhe konsistencës në rezultate, ndërsa gabimet në mbrojtje dhe mungesa e qartësisë taktike mbeten plagët kryesore të ekipit kryeqytetas.