Vlahovic për Zirkzee: shkëmbimi i propozuar nga Juventus, pëlqehet nga United

Juventus po kërkon të rregullojë sa më shpejt skuadrën në këtë merkato dimëror për të përgatitur stinën e fundit të kampionatit. Përveç vështirësive në mbrojtje, kryesisht për shkak të lëndimeve të Bremer dhe Cabal (përveç ndarjes me Danilo), bianconerët dëshirojnë të përforcojnë edhe sulmin, dhe thashethemet e vazhdueshme për Dusan Vlahovic dhe Joshua Zirkzee janë prova se ka diçka konkrete pas këtyre emrave.

Sipas medias britanike talkSPORT, Juventus ka ofruar një shkëmbim me Manchester United, duke propozuar Vlahovic për Zirkzee, me qëllimin për të kënaqur të gjitha palët dhe për t’i dhënë trajnerit Thiago Motta një sulmues me cilësi më të përshtatshme për idenë e tij të lojës.

Ky është një thashethem që ka ardhur drejtpërdrejt nga Anglia dhe nuk ka gjetur ndonjë konfirmim në Itali, por nuk është e pamundur të mendohet për një operacion të tillë duke marrë parasysh zhvillimin e sezonit për të dy sulmuesit.

Shkëmbimi Vlahovic-Zirkzee i propozuar nga Juve për United

Zirkzee ishte lojtari më i mirë i Bolonjës sezonin e kaluar, pikërisht nën drejtimin e Thiago Motta, por kalimi i tij në Old Trafford është shndërruar në një sfidë të vështirë: Manchester United po kthehet gjithnjë e më shumë në një spirale ku gjithçka shkatërrohet dhe nuk del më asgjë. Edhe sulmuesi holandez ka përjetuar këtë fat, dhe zëvendësimi i tij disa ditë më parë pas gjysmës së parë të ndeshjes duket se ka shënuar një pikë kthese, megjithëse Amorim thotë të kundërtën në çdo konferencë.

Pas barazimit 2-2 kundër Liverpool, trajneri i Manchester United e ka lavdëruar Zirkzee, por nuk e ka përjashtuar mundësinë e largimit të tij: “Dua ta mbaj Josh sepse ai jep gjithçka. Po mundohet në stërvitje, por nuk e dimë si do të shkojë, merkato është e hapur.”

Dusan Vlahovic po kalon një situatë të ngjashme, por për shkak të kritikave nga tifozët dhe opinioni publik, edhe pse bilanci i tij në 23 ndeshje këtë sezon është 12 gola dhe 2 asistime. Shpesh kur flitet për serbin, shifrat anashkalohen, por duhet theksuar se numri 9 i Juventus është një nga sulmuesit më të mirë në Serie A.

Një shkëmbim i mundshëm mund të jetë një nevojë për të dhënë për Thiago Motta një sulmues që është më i mirë në lidhjen e lojës sesa në kërkimin e thellësisë, përveçse mund të çlirojë Juventusin nga paga e lartë e Vlahovic. Gjithashtu, vetë sulmuesi serb mund të lirohet nga kritikat që e mbysin çdo herë që skuadra bianconer nuk fiton një ndeshje: ai është gjithmonë fajtor. Nuk është një operacion i lehtë për t’u realizuar, por merkato sapo ka filluar dhe gjithçka mund të ndodhë.