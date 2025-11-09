Vizita historike/ Lideri i Sirisë mbërrin në SHBA, të hënën takohet me Trump

Një vizitë simbolike. Presidenti i përkohshëm sirian Ahmed al-Sharaa mbërriti në Shtetet e Bashkuara të shtunën për një vizitë zyrtare të paprecedentë, një ditë pasi Siria u hoq nga lista e organizatave terroriste të SHBA-së. Udhëheqësi i përkohshëm, forcat rebele të të cilit rrëzuan udhëheqësin historik Bashar al-Assad në fund të vitit të kaluar, është planifikuar të takohet me Presidentin e SHBA-së Donald Trump të hënën. Kjo është vizita e parë dypalëshe nga një kryetar shteti sirian në Shtetet e Bashkuara që nga pavarësia e vendit në vitin 1946.
Gjatë kësaj vizite, Damasku pritet të nënshkruajë një marrëveshje për t’u bashkuar me koalicionin ndërkombëtar të udhëhequr nga SHBA-të kundër xhihadistëve, sipas të dërguarit të SHBA-së në Siri, Tom Barrack. Grupi i Shtetit Islamik u mund ushtarakisht në Siri në vitin 2019 nga koalicioni dhe Forcat Demokratike Siriane (SDF) të udhëhequra nga kurdët, të cilët aktualisht po negociojnë integrimin e tyre në ushtrinë siriane.
Shtetet e Bashkuara planifikojnë të krijojnë një bazë ushtarake pranë Damaskut, tha një burim diplomatik në Siri për AFP. Vendi, pasi ka dalë nga më shumë se 13 vjet luftë civile, po kërkon gjithashtu të sigurojë fonde për rindërtimin e tij, një projekt kostoja e të cilit mund të kalojë 216 miliardë dollarë (187 miliardë euro), sipas Bankës Botërore.
Rezoluta e OKB-së
Të enjten, Këshilli i Sigurimit i OKB-së hoqi sanksionet kundër Ahmed al-Sharaa. Rezoluta, e përgatitur nga Shtetet e Bashkuara, mirëpriti angazhimin e autoriteteve të reja, dhe në veçanti të Sharaa – i cili deri një vit më parë drejtonte Hayat Tahrir al-Sham (HTS) , ish-degën siriane të Al-Kaedës – për të “luftuar terrorizmin”.
Ministria e Brendshme Siriane njoftoi të shtunën se kishte kryer 61 bastisje dhe kishte bërë 71 arrestime në një “fushatë proaktive për të neutralizuar kërcënimin që paraqet ISIS”, sipas agjencisë zyrtare të lajmeve SANA. Këto bastisje u zhvilluan kryesisht në zonat e Alepos , Idlibit, Hamës, Homsit, Deir ez-Zorit, Rakës dhe Damaskut, ku mbeten qeliza të fjetura të organizatës, deklaroi agjencia.
“Transformim i mahnitshëm”
Ishte në cilësinë e tij si kreu i Hayat Tahrir al-Sham (HTS), e cila udhëhoqi një koalicion islamist që rrëzoi Bashar al-Assad më 8 dhjetor 2014, që Sharaa kishte qenë në listën e sanksioneve të OKB-së që nga viti 2013. Por që nga momenti që mori pushtetin, ai u nda qartë nga e kaluara e tij xhihadiste, duke rritur shtrirjen e tij drejt Perëndimit dhe vendeve të rajonit, veçanërisht monarkive të pasura arabe. Ai gjithashtu nisi negociatat me Izraelin, një vend me të cilin Siria është teorikisht në luftë.
Donald Trump ishte takuar tashmë me udhëheqësin sirian gjatë një udhëtimi në Gjirin Persik në maj dhe njoftoi heqjen e sanksioneve të SHBA-së kundër Sirisë. Të dy burrat do të diskutojnë gjithashtu negociatat e drejtpërdrejta të nisura nga autoritetet siriane me Izraelin. Në maj, Trump i kishte kërkuar udhëheqësit sirian të bashkohej me Marrëveshjet e Abrahamit, të cilat në vitin 2020 formalizuan njohjen e Izraelit nga disa vende arabe.
Sipas Michael Hanna, një analist në “Grupin e krizave”, “Presidenti Trump ndryshoi papritur politikën e kahershme të SHBA-së ndaj Sirisë në maj dhe vazhdoi të mbështeste qeverinë e re në Damask, pavarësisht episodeve të paqëndrueshmërisë dhe dhunës sektare që kanë gërryer besimin në udhëheqjen e re të vendit”.
Vizita e planifikuar në Shtëpinë e Bardhë nga Sharaa është “një provë e mëtejshme e angazhimit të SHBA-së ndaj Sirisë së re dhe një moment shumë simbolik për udhëheqësin e ri të vendit, duke shënuar një hap tjetër në transformimin e tij të habitshëm nga një udhëheqës militant në një burrë shteti global”, shton analisti.