“Vision to Victory”, ndryshojnë prioritet: FSHF prezanton strategjinë 2026–2030

Në një periudhë ku futbolli shqiptar ka njohur zhvillime të mëdha e të rëndësishme dhe ka fituar eksperienca mjaft të vlefshme në arenën kombëtare dhe ndërkombëtare, FSHF ka vendosur të konsolidojë këtë rrugëtim përmes një vizioni të qartë dhe të strukturuar, në përputhje me standardet dhe politikat e UEFA-s dhe FIFA-s. Ditën e hënë, më 26 janar në “Shtëpinë e Futbollit”, do të prezantohet edhe strategjia 2026-2030 “Vision To Victory”, dokumenti që përcakton drejtimin, prioritetet dhe objektivat e zhvillimit të futbollit shqiptar për 4 vitet e ardhshme.
Kjo strategji përfaqëson një hap të rëndësishëm drejt ndërtimit të një modeli të qëndrueshëm dhe afatgjatë, duke synuar forcimin e futbollit në të gjitha nivelet, nga baza dhe edukimi, garat e ekipet kombëtare, futbolli i vajzave, tek infrastruktura, qeverisja, marrëdhëniet me publikun dhe përgjegjësia sociale.
Gjatë prezantimit të strategjisë “Vision To Victory”do të bëhen publike objektivat kryesore, shtyllat strategjike dhe prioritetet që do të udhëheqin zhvillimin e futbollit shqiptar në katër vitet e ardhshme. Kjo strategji nuk është thjesht një dokument orientues por është një angazhim për të zhvilluar futbollin shqiptar mbi baza të forta, të planifikuara dhe të qëndrueshme.
⚽️ “ ”, strategjia 2026-2030 për futbollin
Një vizion për të ardhmen, një vizion për të fituar, një dokument strategjik që përcakton drejtimin, prioritetet dhe objektivat e zhvillimit të futbollit shqiptar. pic.twitter.com/jgB62TKijJ
— FSHF (@FSHForg) January 22, 2026