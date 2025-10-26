Vinicius tëbohet me Xabi Alonson për zëvendësimin: reagim nervoz në “El Clasico”

Fitorja e Real Madrid u njollos nga protesta e hapur e Vinicius për zëvendësimin e tij 20 minuta para fundit të ndeshjes. Braziliani ishte një nga protagonistët kryesorë në “El Clasico” kundër Barcelonës, por në minutën e 70’ Xabi Alonso vendosi ta nxjerrë nga fusha për t’i dhënë minutat e fundit brazilianit Rodrygo — një vendim që shkaktoi polemika dhe që me shumë gjasë do të sjellë pasoja.
Kur sulmuesi pa tabelën me numrin e tij të shkruar me të kuqe, shpërtheu në zemërim ndaj trajnerit dhe pothuajse refuzoi të dilte nga fusha. Gjeste të ekzagjeruara, mimika të nervozuara dhe një shprehje e habitur shoqëruan kthimin e tij drejt stolit, ku gjithçka ndodhi mes tensioneve. Ai i dha dorën bashkëkombësit që e zëvendësoi, por nuk i hodhi asnjë vështrim teknikut Xabi Alonso, duke hyrë menjëherë në dhomat e zhveshjes pa ngritur kokën.
Protestat e Vinicius për zëvendësimin
Sulmuesi ishte ndër më të mirët në fushë, edhe pse nuk shënoi asnjë gol kundër Barcelonës. Kontributi i tij për skuadrën ishte vendimtar, dhe ai nuk e priste të zëvendësohej në mes të pjesës së dytë, me ndeshjen ende në shifrat 2-1 dhe mundësinë për të ndikuar në rezultat. Për këtë arsye, sapo kuptoi se ishte zgjedhur për t’u larguar nga loja, ai nisi të kundërshtonte vendimin e teknikut Xabi Alonso.
Ai protestoi hapur, me gjeste të mëdha, duke dalë mes duartrokitjeve të Bernabeut, por me zemërimin që i rritej brenda. Nuk iu afrua aspak trajnerit dhe as pjesës tjetër të stolit, pasi u drejtua menjëherë drejt dhomave të zhveshjes pa përshëndetur askënd, me kokën ulur. As trajneri nuk u shqetësua për të, por pak më vonë Vinicius u rikthye në stol për të ndjekur fundin e ndeshjes: me gjasë dikush më i urtë i kishte këshilluar të linte mënjanë nervat për të mbështetur Real Madrid në ndeshjen më të rëndësishme të sezonit. Megjithatë, humori i tij nuk u përmirësua, pasi ai vazhdoi ta injoronte teknikun Xabi Alonso deri në momentin e fundit.
Pavarësisht protestës, në fund Vinicius mund të festojë për një fitore të rëndësishme që e çon Real Madridin në arrati në La Liga, në krye me +5 pikë pikërisht ndaj Barcelonës. Pjesa e parë ishte e ndërlikuar për “Blancos” dhe veçanërisht për Mbappé, që duhej të shënonte dy herë për të gjetur një gol të vlefshëm, pasi i pari iu anulua për pozicion jashtë loje me diferencë minimale. Blaugranat u kthyen menjëherë në lojë me golin e Fermin Lopez, por pak para pushimit Bellingham riktheu avantazhin për Realin.
Pjesa e dytë ishte më pak spektakolare, por gjithsesi plot episode dhe polemika: Mbappé u përgatit të gjuante një penallti të akorduar nga arbitri, por në mënyrë befasuese Szczesny bëri një pritje të jashtëzakonshme, duke mbajtur gjallë Barcelonën. Të dyja skuadrat patën përpjekje për të ndryshuar rezultatin, por përveç protestave të Vinicius, ndodhi pak gjë tjetër. Në minutën e fundit të nëntë minutave shtesë, ndeshja u tensionua dhe skuadrat pothuajse u përplasën në një përleshje, e cila u shua menjëherë nga arbitri, i cili më pas vërshëlleu për fundin e ndeshjes, duke vulosur fitoren e Real Madrid.