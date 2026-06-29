Vinícius Jr. shpërthen në lot direkt në TV pas videomesazhit të gjyshes: tregon anën e tij njerëzore

Vinícius Jr. tregoi anën e tij më njerëzore në një moment që preku miliona tifozë. Sulmuesi i Brazilit dhe i Real Madridit shpërtheu në lot gjatë një interviste televizive pasi mori një videomesazh nga gjyshja e tij Nilza, gruaja që e rriti dhe e shoqëroi në vitet e para, të vështira, të jetës së tij.
Kampioni brazilian jetoi me gjyshen deri në moshën 16-vjeçare dhe nuk e ka fshehur kurrë rolin themelor që ajo ka pasur në rrugëtimin e tij. Në videomesazh, Nilza kujtoi disa episode nga fëmijëria e nipit, i shprehu gjithë dashurinë e saj dhe i uroi fat për vazhdimin e Botërorit 2026. Fjalë që i prenë zërin Viníciusit, i cili nuk arriti t’i mbante lotët përpara kamerave.
“Ajo është një person vërtet i veçantë, sepse babai im ka jetuar gjithmonë larg, kështu që unë kam qenë gjithmonë me nënën time, vëllezërit dhe gjyshen. Shtëpia ishte e vogël, ndaj shpesh flija në të njëjtin shtrat me të. Nuk kam fjalë; ajo ka lënë një gjurmë të pashlyeshme në jetën time. E di që vjen një moment kur njerëzit largohen, ndaj ruaj me xhelozi çdo çast të kaluar me të. Ata bënë gjithçka për të më ndihmuar të realizoja ëndrrën time. Ta shoh të lumtur nuk ka çmim”, rrëfeu Vinícius gjatë emisionit “Sunday with Hulk”.
🚨VEJA: Vini Jr. se emociona com recado de sua avó: "passei até os 16 anos morando com ela". #Domingão pic.twitter.com/R1OJuIqGHY
— CHOQUEI (@choquei) June 28, 2026
Vinícius Jr. në lot: videomesazhi i gjyshes emocionon gjithë Brazilin
Nuk është hera e parë që 25-vjeçari tregon gjithë ndjeshmërinë e tij. Figurë kyçe e Seleçaos, Vinícius është emocionuar edhe në konferenca të ndryshme për shtyp, kur i janë kujtuar sakrificat e familjes së tij dhe rrugëtimi i gjatë që e çoi në majat e futbollit botëror. Në fushë, megjithatë, numri 7 vazhdon të udhëheqë Brazilin. Deri tani ka shënuar katër gola dhe ka dhënë një asist në tri ndeshjet e para të Botërorit, duke u konfirmuar si një nga protagonistët absolutë të turneut.
“Ky është një brez që po lufton fort për ta rikthyer Brazilin në majë. Ylli i gjashtë po afrohet. Kemi mësuar shumë gjatë viteve të fundit. Shumë lojtarë morën pjesë në Kupën e fundit të Amerikës. Ancelotti na jep liri, qetësi dhe shpresën se mund të rikthehemi në krye. Të kesh lojtarë si Neymar, Casemiro, Alex Sandro, Danilo dhe Marquinhos, që kanë shumë përvojë, na jep neve të rinjve lirinë dhe hapësirën për të luajtur. Unë jam vetëm 25 vjeç, por po rritet një grup me shumë talent, me emra si Endrick dhe Rayan…”, komentoi ai.
Tani emocionet duhet t’ia lënë vendin fushës. Brazili do të përballet me Japoninë në fazën e 1/16-ve të Botërorit 2026, në një sfidë pa mundësi rikuperimi. Këtë e kujtoi edhe trajneri Carlo Ancelotti: “Nuk është një ndeshje e zakonshme, është një ndeshje me eliminim direkt, nuk ka kthim pas.”