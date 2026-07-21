Vinicius Jr. ndryshon fytyrë: ndërhyrje estetike, tani pamja e tij është tjetër

Pas përfundimit të Botërorit 2026, Vinicius vendosi të udhëtonte menjëherë drejt Goiânias, qytet brazilian dhe kryeqytet i shtetit Goiás, për t’iu nënshtruar një trajtimi të kirurgjisë estetike në fytyrë, në fshehtësinë më të madhe. Lajmin e bëri publik portali LeoDias, i cili zbuloi se sulmuesi i Real Madrid kishte vendosur t’i nënshtrohej kësaj ndërhyrjeje duke llogaritur në heshtjen e të gjithëve.
Vinicius iu nënshtrua një ndërhyrjeje për harmonizimin e mjekrës, një teknikë shumë e kërkuar që shërben për ta projektuar, përcaktuar dhe konturuar mjekrën, duke vënë më shumë në pah tiparet e fytyrës. Procedura u realizua nga doktori i njohur Alessandro Alarcão, mjek i besuar i shumë personazheve të famshëm.
Looks like an Insta Filter pic.twitter.com/qLk2WEUqji
— GN (@MCFC___MADDERS) July 20, 2026
Looks like an Insta Filter pic.twitter.com/qLk2WEUqji
— GN (@MCFC___MADDERS) July 20, 2026
Mjeku, i cili ndodhej në Miami të Shteteve të Bashkuara, udhëtoi posaçërisht drejt Brazilit dhe më pas mbërriti në Goiânia vetëm për t’u kujdesur për futbollistin. Për të garantuar diskrecion maksimal, klinika vuri në zbatim një plan të mirëfilltë sigurie. Dyert u mbyllën për publikun dhe të gjitha vizitat e pacientëve të tjerë u anuluan gjatë asaj dite, me përjashtim të Vinicius. Të gjithë stafit të mjekut të njohur iu kërkua të zbatonte një protokoll të posaçëm sigurie për të parandaluar çdo rrjedhje informacioni, fotografie apo videoje në rrjetet sociale, duke garantuar privatësi të plotë për Viniciusin gjatë kësaj periudhe.
Ndryshimi te Vinicius u vu menjëherë re në fotot e fundit të futbollistit, i cili u shfaq në disa aktivitete publike. Mjekra duket më e projektuar, më e përcaktuar dhe me konture më të theksuara, duke i dhënë profilit të fytyrës një pamje më të fortë. Në fakt, shumë tifozë në rrjetet sociale e kanë vënë re ndryshimin. Procedura estetike nuk është plotësisht invazive dhe synon pikërisht përmirësimin e proporcionit dhe ekuilibrit të fytyrës, duke projektuar dhe përcaktuar mjekrën.
Futbollistët që i janë nënshtruar ndërhyrjeve estetike si Vinicius
Nuk është hera e parë që një futbollist i nënshtrohet ndërhyrjeve estetike. Në të kaluarën bëri shumë bujë rasti i Hector Herrera. Mesfushori meksikan, pas Botërorit 2018, befasoi të gjithë tifozët duke u shfaqur me një fytyrë të re, si rezultat i një ndërhyrjeje në hundë dhe veshë.
Por jo vetëm kaq. Edhe Cristiano Ronaldo, gjatë viteve, i është nënshtruar disa trajtimeve të mjekësisë estetike, si filler, botoks dhe vendosja e fasetave estetike në dhëmbë. Ndërsa Sergio Ramos iu nënshtrua një rinoplastike në vitin 2014, si për arsye estetike ashtu edhe për të korrigjuar një devijim të septumit të hundës.
Bëhet fjalë për një praktikë shumë të zakonshme mes futbollistëve, të cilët në disa raste u nënshtrohen këtyre ndërhyrjeve edhe për të korrigjuar dëmtime të shkaktuara nga përplasjet e forta në fushë, siç ndodhi, për shembull, me Sergio Ramos. Shpesh këto ndërhyrje kryhen gjatë periudhave larg rikthimit në fushë, në mënyrë që të mos ndikojnë në aktivitetin sportiv. Pikërisht për këtë arsye, si Herrera ashtu edhe Vinicius shfrytëzuan pushimet pas Botërorit për t’iu kushtuar kujdesit estetik të trupit.
Edhe për Vinicius bëhet fjalë për një ndërhyrje thjesht estetike, e dëshiruar fort nga vetë futbollisti, por që synon të mos ndryshojë tiparet natyrale të pacientit. Procedura bazohet kryesisht në përdorimin e acidit hialuronik me densitet të lartë, i cili përthithet nga organizmi. Pra, është një retush estetik shumë i zakonshëm mes personazheve VIP për të theksuar tiparet e fytyrës dhe, në këtë rast, duket se i ka dhënë Viniciusit një mjekër më të “skalitur”. E gjitha kjo ndodhi menjëherë pas Botërorit me Brazilin, ku kombëtarja e drejtuar nga Ancelotti, një nga favoritët kryesorë para nisjes së turneut, u eliminua në fazën e 1/8-ave nga Norvegjia e Haaland.