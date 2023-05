Vinicius bëhet çështje shtetërore në Brazil, presidenti Lula: “Duhen masa serioze kundër racizmit”

Presidenti i Brazilit, Luiz Inácio Lula da Silva dhe autoritete të tjera braziliane kanë reaguar ndaj një rasti tjetër racizmi të vuajtur nga Vinicius Junior në Spanjë. Në G7 në Hiroshima, Lula e filloi konferencën e tij për shtyp me një demonstrim solidariteti me sulmuesin e Real Madrid. “Nuk ka asnjë mënyrë që pothuajse në gjysmën e shekullit të 21 të ketë ende paragjykime racore, që marrin forcë në disa stadiume në Evropë,” tha Lula.

RACIZMI, LULA MBRON VICINIUS

“Unë mendoj se është e rëndësishme që FIFA, Liga Spanjolle dhe ligat e vendeve të tjera të marrin masa serioze. Sepse ne nuk mund të lejojmë që fashizmi dhe racizmi të vënë këmbë brenda stadiumeve të futbollit”, shtoi ai. Edhe ministrja e Sportit, Ana Moser dhe ministri i Drejtësisë, Flávio Dino, përdorën rrjetet sociale për të shprehur solidaritetin me lojtarin. Ata dënuan gjestin rascist që Vinicius pësoi në Valencia. Ministria e Barazisë Racore nga ana e saj tha se do të dërgojë një ankesë zyrtare tek autoritetet spanjolle dhe La Liga. Ndërsa ministri për të drejtat e njeriut dhe shtetësinë, Sílvio Almeida, dënoi qëndrimin e presidentit të La Ligës, Javier Tebas. Ai kërkoi madje një reagim më të madh nga institucionet spanjolle.

INFANTINO: “SOLIDARIETET ME VINICIUS”

“I gjithë solidariteti ynë është me Vinicius. Nuk ka vend për racizëm në futboll apo në shoqëri. E FIFA mbështet të gjithë lojtarët që e kanë vuajtur atë. Ngjarjet e ndodhura gjatë ndeshjes mes Valencia dhe Real Madrid tregojnë sa vendimtare është kjo betejë”. Kështu është shprehur presidenti i FIFA-s, Gianni Infantino, në lidhje me fyerjet raciste ndaj lojtarit të Real Madrid në Mestalla.