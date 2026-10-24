Vijojnë protestat në Spanjë, kërkohet zgjidhje për krizën e strehimit

Protestat në Spanjë dhe në disa vende të tjera evropiane vijojnë prej disa javësh, ndërsa qytetarët kërkojnë zgjidhje për rritjen e kostos së jetesës dhe krizën e strehimit.
Në qytete si Madridi, demonstruesit janë mbledhur në sheshe për të kërkuar masa konkrete që do ta bëjnë më të përballueshme jetesën dhe sigurimin e një banese.
Ndërsa protestat në Spanjë dhe Portugali janë zhvilluar kryesisht në mënyrë paqësore, situata në disa vende të tjera evropiane është shoqëruar me incidente të dhunshme. Në Francë, gjatë fundjavës së kaluar, u raportuan zjarrvënie dhe dëmtime të ndërtesave publike, ndërsa në Itali pati gjithashtu incidente të ngjashme, veçanërisht në Milano.
Paralelisht me zhvillimet në terren, autoritetet spanjolle kanë ngritur shqetësimin për thirrje të dyshuara nga grupe xhihadiste për sulme ndaj policisë dhe protestuesve. Sipas gazetës spanjolle El País, Ministria e Brendshme e Spanjës ka identifikuar mesazhe në një faqe interneti që dyshohet se lidhet me grupin e Shtetit Islamik (ISIS), ku militantëve u bëhet thirrje të shfrytëzojnë grumbullimet masive dhe përplasjet në rrugë për të kryer sulme.
Sipas të njëjtit raportim, mesazhet përmbajnë edhe sugjerime për mënyrën e kryerjes së sulmeve, përfshirë atentatet vetëvrasëse dhe përdorimin e automjeteve kundër turmave.
Shqetësimi për këtë rrezik është shtrirë edhe në Portugali, ku Sistemi i Sigurisë së Brendshme (SSI) ka deklaruar se po e monitoron nga afër situatën dhe po bashkëpunon me autoritetet përkatëse.
Pavarësisht këtyre paralajmërimeve, kërkesat për zgjidhjen e krizës së strehimit dhe lehtësimin e kostos së jetesës mbeten në qendër të protestave në Spanjë. Qytetarët kërkojnë masa që do t’u mundësojnë të përballojnë më lehtë shpenzimet e përditshme dhe të kenë më shumë mundësi për të siguruar një banesë.