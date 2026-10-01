Videot intime, Policia e Tiranës zgjeron hetimet, thirren për të dhënë deklarime personat në pamje

Policia e Tiranës zgjeron hetimet lidhur me skandalin e publikimit të disa videove erotike.
Hetuesit do të marrin në pyetje Adrian (Adi) Hilën, i cili është kontaktuar dhe thirrur nga policia dhe pritet që gjatë ditës së sotme të paraqitet për të dhënë deklarime.
Gjithashtu policia ka thirrur për të dhënë deklarime dhe personat e tjerë që shfaqen në video tashmë të identifikuar, por disa mund të pyeten në një moment të dytë për shkak të gjendjes së rënduar psikologjike.
Hetimet e policisë janë thelluar pas konstatimit të faktit kur në video Adrian Hila i shprehet dikujt në pamje që sheh kamerën, duke i thënë se është alarm dhe jo kamera.