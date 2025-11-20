Videoja surreale e CR7 kur hyn për darkën me Trump: shikon përreth, nuk ndodh asgjë

Imagjinoni të jeni të rrethuar nga një aureolë verbuese: kudo që shkoni është e pamundur të mos ju vënë re. Dhe imagjinoni gjithashtu që pasi të jeni vënë re, cilido – pa dallim gjinie, moshe, arsimi, bindjesh politike ose fetare – t’ju qëndrojë sipër pa ju lënë të merrni frymë, në kërkim të një selfie, një autografi ose çfarëdo prove tjetër se ju ka takuar. Ky është fati që zakonisht bie mbi portugezin Cristiano Ronaldo dhe shumë pak të tjerëve në planetin Tokë. “Më thoni një person më të famshëm se unë në botë”, kishte thënë disa ditë më parë CR7 dhe është e vështirë mos t’i japësh të drejtë.
E megjithatë Ronaldo ka përjetuar para pak orësh një eksperiencë vërtet të veçantë për të: të hyjë në një sallë ngrënieje plot me njerëz dhe të jetë literalisht i injoruar. Videoja që e tregon nga mbrapa në darkën e shtetit të organizuar në Shtëpinë e Bardhë nga Donald Trump është surreale: Cristiano shikon përreth, por nuk ndodh asgjë. Askush nuk e sheh, askush nuk e kërkon. Asgjë.
Somehow a really fascinating clip. It's probably the first time you see Ronaldo in a room full of people and not being the center of attention. No one has their phone in his face, no one is shouting or staring at him. He's just walking around like a completely normal person.
Cristiano Ronaldo në darkën e organizuar në Shtëpinë e Bardhë
Tejet elegant, bomberi i Al Nassr dhe i kombëtares portugeze ka bërë hyrjen e tij të martën në mbrëmje në “East Room” të Shtëpisë së Bardhë, në Uashington, për të shkuar të ulet – së bashku me partneren dhe të fejuarën e tij të ardhshme Georgina Rodriguez – në tavolinën e rezervuar për të ftuarit me më shumë konsideratë, të vendosur pikërisht përballë Trumpit, bashkëshortes së tij Melania dhe princit trashëgimtar saudit Mohammed bin Salman.
Pra, personit për të cilin ishte përgatitur i gjithë eventi, në optikën jo vetëm të forcoj marrëdhënien strategjike dhe ekonomike mes Shteteve të Bashkuara dhe Arabisë Saudite (investime, shitje armësh, partneritete), por edhe për të kontribuar në “rehabilitimin” ndërkombëtar të bin Salmanit (pas vrasjes së gazetarit Jamal Khashoggi në vitin 2018 pasoi një izolim diplomatik), duke i dhënë atij një skenë prestigjioze dhe legjitimitet në sytë e botës.
JUST IN: Incredible moment as President Trump sits down for dinner with MELANIA, Cristiano Ronaldo, JD Vance, Apple CEO Tim Cook and others at the White House

Elon Musk is there too!
Pikërisht për këtë, pra për të “fryrë” në maksimum dukshmërinë e eventit, Trump ka ftuar në darkë personalitete me profil të lartë si Cristiano Ronaldo, Elon Musk, Tim Cook dhe shumë të tjerë, mes të cilëve edhe miku i tij i madh i kohëve të fundit, presidenti i FIFA-s Gianni Infantino, jo më pak i lumtur për të përfituar nga ana e tij nga raporti i privilegjuar me presidentin e Shteteve të Bashkuara.
CR7 ishte aty në rolin e ambasadorit të Arabisë Saudite, atdheu i tij i ri futbollistik dhe jo vetëm. Sepse kur të paguajnë 200 milionë në vit, është e qartë se nuk e bëjnë vetëm që të shtysh një top në rrjetë, por edhe për t’i dhënë fytyrën tënde, zërin tënd dhe shpirtin tënd për kauzën e pronarit. Në fund të fundit Al Nassr është në duart direkte të fondit sovran saudit, më e qartë se kaq…
Cristiano Ronaldo taking a selfie with Elon Musk, Infantino, Georgina Rodriguez and others at the White House.
