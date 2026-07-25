Videoja e papublikuar e Yamal në momentin kur Ferran Torres shënon: grupi mbi të gjitha

Imagjinoni yllin e skuadrës suaj, futbollistin që bën diferencën, kampionin që kundërshtarët e dyfishojnë vazhdimisht sepse e dinë se është një rrezik sa herë prek topin. Tani imagjinoni se jeni trajner dhe shihni atë që bëri ai yll, pra Lamine Yamal, në momentin kur një shok skuadre sapo kishte shënuar golin që i dha fitoren e Botërorit Spanjës në finalen kundër Argjentinës. Atëherë do të kishit realizuar ëndrrën më të madhe të çdo trajneri.
Një video e papublikuar, e fokusuar vetëm te sulmuesi 19-vjeçar i Barcelonës, tregon saktësisht momentin kur Ferran Torres, në fillimin e pjesës së dytë shtesë, dërgon topin në rrjetë pas shpinës së Dibu Martinez për golin e 1-0, që mbeti vendimtar deri në vërshëllimën përfundimtare. Reagimi i Yamal është gëzim i pastër, sikur ta kishte shënuar vetë golin. Pa filtra, pa mendime egoiste; në ato çaste Lamine është thjesht një djalë që sheh Kupën e Botës duke iu afruar dhe nuk i intereson aspak që nuk ishte ai vendimtari apo që vëmendja ishte te dikush tjetër. Ai vrapon dhe më pas hidhet mbi fushë, ku qëndron i shtrirë, ndërsa mendimet më të bukura i vërshojnë pa frena në mendje.
Primer plano de Lamine en el momento del gol de Ferran Torres pic.twitter.com/RHzvOyvny7
— Vive con Propósito. (@PropositoyVida) July 23, 2026
Ju mund të thoni: kjo është diçka normale, por bota e sportit është plot me kampionë që, nëse nuk janë vetë në qendër të vëmendjes, buzëqeshin vetëm përgjysmë dhe ndonjëherë, me sjelljen e tyre egoiste, bëhen më shumë pengesë sesa vlerë e shtuar. Emri i Cristiano Ronaldos, sidomos ai i viteve të fundit, tashmë i fiksuar pas rekordeve të tij, është shembulli që të vjen menjëherë në mendje.
Yamal nuk zhvilloi një Kupë Bote të paharrueshme, për shkak të gjendjes fizike jo optimale me të cilën u paraqit. Më 22 prill ai pësoi një dëmtim në bicepsin femoral të majtë, gjatë ekzekutimit të një penalltie në ndeshjen e La Ligës kundër Celta Vigos. Që nga ai moment ndoqi një trajtim konservativ dhe humbi ndeshjet e fundit të kampionatit, por u rikuperua në kohë për Botërorin. Ai luajti të tetë ndeshjet e Spanjës, duke shënuar vetëm një gol, kundër Arabisë Saudite në fazën e grupeve.
Megjithatë, edhe pse dukshëm jo në formën e tij më të mirë, ai ishte një shtyllë për Luis de la Fuente, i cili nga faza e 1/16-ave deri në finale nuk e zëvendësoi më asnjë minutë. Pesha e tij ishte tepër e madhe, qoftë edhe vetëm si kërcënim për kundërshtarët. Dhe nëse qëndrimi i tij është ai që shihet në video, kuptohet lehtësisht pse është kaq i dashur edhe në dhomat e zhveshjes. Ndërkohë, Yamal tashmë ka hyrë në histori: ai është futbollisti më i ri që ka fituar si Kampionatin Europian, ashtu edhe Kupën e Botës.