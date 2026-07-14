Videoja e fjalimit të parë të Amorim te Milan: nuk pati efektin e dëshiruar te tifozët

Ndoshta, pas fjalimit të parë të Ruben Amorim si trajneri i ri i Milan, tifozët kuqezinj prisnin një reagim ndryshe nga skuadra. Dita e tij e parë në krye të “Djallit” nisi me bisedën klasike për të thyer akullin me lojtarët – të paktën me ata që ishin aktualisht në dispozicion, në pritje të rikthimit të futbollistëve që morën pjesë në Botëror – brenda palestrës së Milanellos. Amorim u foli të pranishmëve me buzëqeshje, duke u prezantuar me të gjithë në gjuhën angleze. Në thelb, trajneri portugez nuk tha asgjë të veçantë, përveç një ftese për të punuar pas prezantimeve të zakonshme, por duke transmetuar entuziazëm dhe dëshirë për punë.
“Atëherë djema, duhet të më prezantoni me stafin, pasi ju i njihni më mirë se unë. Jam vërtet shumë i lumtur që jam këtu, vërtet krenar – u tha ai të gjithë skuadrës, në këmbë përballë tyre. – Për çdo gjë që t’ju duhet, unë jam këtu. Nëse lind ndonjë konflikt me lojtarët, do të merrem unë me të; do t’ju mbroj nëse keni të drejtë. Dakord? Kaq kisha. Jemi gati? Atëherë le ta nisim”. Megjithatë, për disa, shprehja në fytyrën e lojtarëve të Milan pas këtij fjalimi ishte tepër serioze.
Komentet e tifozëve të Milan, pas postimit të publikuar në Instagram nga profili zyrtar i kuqezinjve, u përqendruan pjesërisht edhe te fytyrat dhe shprehjet e lojtarëve. “Sa lumturi”, shkroi dikush me ironi, ndërsa të tjerë theksuan se Amorim u prezantua në mënyrën më të mirë, duke treguar siguri dhe entuziazëm, ndryshe nga futbollistët e filmuar, në veçanti Nkunku, Terracciano, Gila, Loftus-Cheek dhe Camarda, por edhe disa të rinj. Gjithsesi, videoja është montuar, prerë dhe përpunuar, ndaj nuk është e thënë që shprehjet e lojtarëve të kenë qenë rezultat i fjalimit plot entuziazëm të Amorimit. Mund të kenë qenë thjesht pamje të regjistruara në momente të ndryshme.
Ndërkohë, Milan e ka nisur këtë sezon të ri me investime të rëndësishme, mbi të gjitha me Gonçalo Ramos. Dhe, ndryshe nga sa mund të mendojnë skeptikët, një shenjë se mund të flitet tashmë për një kapitull të ri vjen pikërisht nga qëndrimi i sulmuesit portugez. Ai ishte i angazhuar në Botëror dhe, pavarësisht pushimeve, kaloi në Milanello për të përshëndetur shokët e rinj të skuadrës dhe trajnerin që e dëshironte me ngulm te kuqezinjtë. Ai do të vihet në dispozicion pas pushimeve. Por nuk është vetëm kaq. Cardinale, në stilin tipik të Silvio Berlusconit, mbërriti në qendrën stërvitore të Milanit me helikopter, pikërisht ashtu siç bënte ish-presidenti kuqezi kur drejtonte klubin.